Estas son 10 enormes empresas que ya anunciaron que reemplazaran trabajadores con IA

Por su parte, la firma de software Atlassian recortó 1,600 empleos, lo que representa el 10% de su personal global. Mike Cannon-Brookes, su responsable máximo, afirmó con sinceridad que sería falso ignorar cómo la inteligencia artificial cambia la mezcla de habilidades necesarias y la cantidad de roles requeridos. Esta transición hacia una "era de la IA" busca reposicionar el negocio frente a los nuevos desafíos del sector tecnológico.

hp HP es una empresa multinacional que espera recortar su plantilla debido al uso de la inteligencia artificial.

La reducción de plantillas y el cambio de paradigma para los trabajadores

Block, bajo la dirección de Jack Dorsey, planea reducir su plantilla de 10,000 personas a menos de 6,000 integrantes. Dorsey sostiene que las herramientas inteligentes permiten operar con equipos más pequeños y planos, lo cual transforma la esencia de dirigir una compañía. El directivo vaticina que todas las empresas seguirán finalmente este camino para obtener ganancias de eficiencia.

Fiverr también se suma a esta tendencia con un recorte del 30% de sus trabajadores. Su fundador, Micha Kaufman, señaló que la plataforma busca convertirse en una organización enfocada prioritariamente en la inteligencia artificial. Incluso advirtió que en el futuro solo contratarán a personas que demuestren dominio sobre estas herramientas digitales.

Otras organizaciones como HP e IBM ejecutan planes similares. HP estima eliminar hasta 6,000 puestos para el año 2028, mientras que IBM ya sustituyó cientos de roles en recursos humanos por sistemas automatizados. Klarna, Salesforce y Wisetech también reportan movimientos drásticos, donde la productividad del código y la atención al cliente ahora dependen de asistentes virtuales, lo que deja a miles de trabajadores fuera de sus puestos tradicionales en favor de la rentabilidad tecnológica.