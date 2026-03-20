Estas son 10 enormes empresas que ya anunciaron que reemplazaran trabajadores con IA

El panorama corporativo atraviesa una transformación profunda donde diversas empresas decidieron modificar su estructura operativa. Este cambio responde a la integración de la inteligencia artificial en procesos que antes requerían exclusivamente la intervención humana.
El fenómeno no solo afecta a sectores técnicos, sino que se extiende a áreas administrativas y de atención al cliente, marcando una tendencia clara en el mercado global. La búsqueda de una mayor productividad impulsa a los directivos a tomar medidas que impactan directamente en la cantidad de empleos disponibles dentro de sus organizaciones. Los trabajadores enfrentan así un escenario de incertidumbre donde la capacitación en herramientas tecnológicas resulta fundamental para permanecer vigentes.
La IA en las grandes compañías
Amazon encabeza esta lista de empresas que visualizan un futuro con menos personal humano en su área minorista. Andy Jassy, su director ejecutivo, proyecta que la eficiencia derivada de la inteligencia artificial reducirá la fuerza laboral en los próximos años. Aunque la firma vincula sus recientes despidos masivos a una reestructuración cultural para mantener el espíritu de una "startup", sus directivos admiten que esta tecnología permite innovar con una rapidez nunca antes vista.
Por su parte, la firma de software Atlassian recortó 1,600 empleos, lo que representa el 10% de su personal global. Mike Cannon-Brookes, su responsable máximo, afirmó con sinceridad que sería falso ignorar cómo la inteligencia artificial cambia la mezcla de habilidades necesarias y la cantidad de roles requeridos. Esta transición hacia una "era de la IA" busca reposicionar el negocio frente a los nuevos desafíos del sector tecnológico.
La reducción de plantillas y el cambio de paradigma para los trabajadores
Block, bajo la dirección de Jack Dorsey, planea reducir su plantilla de 10,000 personas a menos de 6,000 integrantes. Dorsey sostiene que las herramientas inteligentes permiten operar con equipos más pequeños y planos, lo cual transforma la esencia de dirigir una compañía. El directivo vaticina que todas las empresas seguirán finalmente este camino para obtener ganancias de eficiencia.
Fiverr también se suma a esta tendencia con un recorte del 30% de sus trabajadores. Su fundador, Micha Kaufman, señaló que la plataforma busca convertirse en una organización enfocada prioritariamente en la inteligencia artificial. Incluso advirtió que en el futuro solo contratarán a personas que demuestren dominio sobre estas herramientas digitales.
Otras organizaciones como HP e IBM ejecutan planes similares. HP estima eliminar hasta 6,000 puestos para el año 2028, mientras que IBM ya sustituyó cientos de roles en recursos humanos por sistemas automatizados. Klarna, Salesforce y Wisetech también reportan movimientos drásticos, donde la productividad del código y la atención al cliente ahora dependen de asistentes virtuales, lo que deja a miles de trabajadores fuera de sus puestos tradicionales en favor de la rentabilidad tecnológica.