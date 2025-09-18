"El día en minutos": terror por guerra de bandas en Las Heras, polémica en San Rafael y cambios en plazo fijo

El Ministerio de Seguridad informó sobre los incidentes ocurridos durante una manifestación en San Rafael en defensa de la universidad pública. Mientras que la marcha en Gran Mendoza se desarrolló con normalidad, en San Rafael se generó un tumulto donde varios policías resultaron heridos tras ser empujados y agredidos, con lesiones en brazos, rodillas y rostro, e incluso la sustracción de elementos reglamentarios. El Ministerio aclaró que la intervención policial se dio tras la agresión a una agente y que el uso de gas pimienta fue disuasivo y no dirigido a una persona en particular, actuando conforme a los protocolos establecidos.

En Las Heras, docentes y alumnos de la escuela Armando Tejada Gómez están atemorizados por una creciente "guerra de bandas" que ha traspasado los límites del barrio y se replica dentro del establecimiento educativo. Los problemas de violencia han escalado, incluyendo peleas entre estudiantes y la reciente intervención de la policía con disparos al aire a la salida de la escuela para disuadir confrontaciones. Esta situación genera un ambiente de miedo constante para la comunidad escolar, con los problemas barriales afectando directamente el desarrollo de las clases y la seguridad de todos.

Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para producir voces y diálogos.