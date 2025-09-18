Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": terror por guerra de bandas en Las Heras, polémica en San Rafael y cambios en plazo fijo

Con "El día en minutos" de Diario UNO accedés a un repaso rápido y confiable de Mendoza y el mundo. Noticias claras, de lunes a viernes, en pocos minutos

Renata Manuchi
Ponete al día con "El día en minutos", el pódcast de Diario UNO que resume lo esencial de Mendoza y el mundo, disponible de lunes a viernes.

"El día en minutos" de Diario UNO es el pódcast que concentra, en pocos minutos, las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. Con un formato ágil y claro, disponible de lunes a viernes, es la forma ideal de mantenerte informado en tu día a día: mientras viajás, trabajás, estudiás o disfrutás un café.

El Banco Nación implementó cambios recientes en las tasas de interés de los plazos fijos, una operación popular y segura entre los ahorristas. Aunque la tasa para 30 días había llegado a un 47%, se decidió reducirla, estableciéndola en un 43% anual para plazos fijos a 30 días y en un 42% para plazos de 60, 90, 120, 180 y 365 días. Esta modificación no fue exclusiva del Banco Nación, ya que otras entidades bancarias también ajustaron sus ofertas, alejándose de las tasas cercanas al 50% que se habían visto anteriormente.

El Ministerio de Seguridad informó sobre los incidentes ocurridos durante una manifestación en San Rafael en defensa de la universidad pública. Mientras que la marcha en Gran Mendoza se desarrolló con normalidad, en San Rafael se generó un tumulto donde varios policías resultaron heridos tras ser empujados y agredidos, con lesiones en brazos, rodillas y rostro, e incluso la sustracción de elementos reglamentarios. El Ministerio aclaró que la intervención policial se dio tras la agresión a una agente y que el uso de gas pimienta fue disuasivo y no dirigido a una persona en particular, actuando conforme a los protocolos establecidos.

En Las Heras, docentes y alumnos de la escuela Armando Tejada Gómez están atemorizados por una creciente "guerra de bandas" que ha traspasado los límites del barrio y se replica dentro del establecimiento educativo. Los problemas de violencia han escalado, incluyendo peleas entre estudiantes y la reciente intervención de la policía con disparos al aire a la salida de la escuela para disuadir confrontaciones. Esta situación genera un ambiente de miedo constante para la comunidad escolar, con los problemas barriales afectando directamente el desarrollo de las clases y la seguridad de todos.

Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para producir voces y diálogos.

