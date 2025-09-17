"El día en minutos": Congreso blindado por la Marcha Federal, créditos ANSES y fuertes accidentes en Mendoza

Un megaoperativo de seguridad con 1.100 efectivos federales y Policía de la Ciudad custodia el Congreso por la Marcha Federal. Esta movilización, que incluye al gobernador Axel Kicillof, protesta contra los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. En la Cámara de Diputados se debate el rechazo a estos vetos, que requieren dos tercios de los votos, tras la justificación de Milei de "costo fiscal excesivo".

La ley de financiamiento universitario vetada buscaba actualizar partidas y salarios por inflación. La ley de emergencia pediátrica (Ley Garrahan) proponía declarar emergencia sanitaria por dos años, reasignar fondos, asegurar recursos prioritarios, recomponer salarios y eximir de Ganancias al personal de salud pediátrica. Además, se reportaron dos accidentes en Mendoza: uno en Maipú donde bomberos cortaron el techo de un auto para rescatar a una pareja, y otro en Guaymallén donde un bebé de 11 meses sufrió lesiones leves en un choque con tres vehículos, dos de ellos con conductores alcoholizados.

Un bebé de 11 meses sufrió lesiones en un accidente con 2 conductores alcoholizados

Este material fue realizado con apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de contenidos producidos por periodistas profesionales y revisados por nuestra redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.