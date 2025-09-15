"El día en minutos" de Diario UNO te ofrece, en un solo pódcast, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro y ágil, disponible de lunes a viernes, es la manera ideal de mantenerte informado mientras viajás, estudiás, trabajás o disfrutás tu café, sin perder tiempo y con la información que realmente importa.
El día en minutos: la detención de un secuestrador, espectacular accidente en Maipú y las compras en Chile
