El día en minutos: la detención de un secuestrador, espectacular accidente en Maipú y las compras en Chile

En el ámbito policial, un hombre fue detenido en Desaguadero, Mendoza, por intentar secuestrar a una mujer y sus tres hijos, obligándolos a viajar en micro a Mar del Plata contra su voluntad. Por otro lado, en Maipú, un espectacular accidente en la calle Juan José Paso dejó un automóvil Fiat Palio volcado tras chocar con otro vehículo, aunque sin lesionados de gravedad.

Un espectacular accidente en Maipú terminó con un auto dado vuelta y problemas de tránsito

Respecto a la economía, la importación de línea blanca desde Chile ha sido habilitada, pero el costo final puede aumentar hasta un 65% con aranceles e impuestos internos. Los viajeros pueden importar una unidad nueva por año y persona mayor de 16 años, completando el formulario OM 2153-A.

En cuanto a las inversiones, las tasas de interés de los plazos fijos superan el 40% de Tasa Nominal Anual (TNA), con bancos como el Hipotecario ofreciendo hasta 49,50%.

Este contenido fue realizado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias trabajadas por periodistas profesionales y posteriormente revisadas por la redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para producir voces y diálogos.