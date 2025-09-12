"El día en minutos": se supo la identidad del hombre calcinado, Félix vs Cornejo y los llamados por bullying

En el ámbito educativo, la UNCuyo ha reclamado el rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, convocando a un paro nacional docente y marchas federales en defensa de la educación pública.

Por otro lado, la línea 148 recibió más de 200 llamadas por casos de acoso escolar en el año, y tras un incidente grave en una escuela de La Paz, el ministro de Educación anunció un proyecto para sancionar a los padres de alumnos que ejerzan bullying.

En noticias policiales, se identificó a Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, como el hombre calcinado en Guaymallén, y se detuvo a un sospechoso conocido como "Bigote", de 33 años, investigándose un posible móvil relacionado con la vivienda de la víctima. Finalmente, la economía mendocina experimenta la llegada del primer contenedor de un pool de importación desde China, ofreciendo productos como aberturas y vasos térmicos a precios hasta un 50% más bajos, con la expectativa de aumentar la competitividad de los comercios locales y más mercadería en el futuro.

Este contenido fue realizado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias trabajadas por periodistas profesionales y posteriormente revisadas por la redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para producir voces y diálogos.