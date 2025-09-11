Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": alumna armada en La Paz, profesora en shock y veto a la ley de emergencia pediátrica

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
"El día en minutos" de Diario UNO te acerca, en un solo pódcast, las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. Con un formato ágil y claro, disponible de lunes a viernes, es la forma ideal de mantenerte informado mientras viajás, estudiás, trabajás o disfrutás tu café, sin perder tiempo y con la información que importa.

El gobernador Alfredo Cornejo destinará U$S51 millones para optimizar la infraestructura energética del Valle de Uco, construyendo una nueva estación transformadora y ampliando otra existente. Esta inversión, financiada con fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, busca beneficiar a unos 150.000 habitantes y atraer el desarrollo industrial a la región.

En relación con el incidente en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, la profesora de Matemáticas por quien la alumna armada solicitaba, fue dada de alta tras haber estado internada en estado de shock profundo. La situación se resolvió exitosamente gracias a la mediación de la negociadora policial Rocío, quien calificó el "cara a cara" con la estudiante como "fundamental" para que depusiera el arma después de 5 horas.

Por su parte, el presidente Javier Milei modificó el Presupuesto nacional para garantizar el pago de salarios y deudas, y el funcionamiento de la Administración Pública. Adicionalmente, vetó la Ley de Emergencia Pediátrica sumándose al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario argumentando la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

Este material fue elaborado con apoyo de la inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y luego revisadas por nuestra redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.

