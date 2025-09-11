"El día en minutos": alumna armada en La Paz, profesora en shock y veto a la ley de emergencia pediátrica

En relación con el incidente en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, la profesora de Matemáticas por quien la alumna armada solicitaba, fue dada de alta tras haber estado internada en estado de shock profundo. La situación se resolvió exitosamente gracias a la mediación de la negociadora policial Rocío, quien calificó el "cara a cara" con la estudiante como "fundamental" para que depusiera el arma después de 5 horas.

Por su parte, el presidente Javier Milei modificó el Presupuesto nacional para garantizar el pago de salarios y deudas, y el funcionamiento de la Administración Pública. Adicionalmente, vetó la Ley de Emergencia Pediátrica sumándose al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario argumentando la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

Este material fue elaborado con apoyo de la inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y luego revisadas por nuestra redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.