Así sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, según la inteligencia artificial

Hijo chino darín úrsula corberó bebé
Así sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Foto: Nano Banana Google
Además, la misma inteligencia artificial nos arrojó una imagen sobre cómo podría ser el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín cuando comience a transitar la adolescencia.
Hijo adolescente chino darín úrsula corberó IA
Mirá cómo sería el hijo de Corberó y Darín, según la inteligencia artificial. Foto: Nano Banana Google
Úrsula Corberó embarazada: la noticia que causó revuelo en redes sociales
La actriz española Úrsula Corberó posteó una fotografía en Instagram donde anuncia su embarazo. "Esto no es IA", escribió la estrella de Netflix, acompañado de unos emojis. El posteo se viralizó rápidamente, alcanzando - hasta el momento - 1.4 millones de likes y casi 24 mil comentarios, donde artistas y figuras de la farándula dejaron emotivos mensajes.
Úrsula Corberó embarazada
El posteo de Úrsula Corberó en su cuenta de Instagram. Foto: @ursulolita
Por su parte, el actor argentino Chino Darín compartió la publicación en sus historias de Instagram, mostrándose emocionado por el posteo realizado por la estrella de Netflix.
Chino Darín Instagram
Chino Darín compartió en sus historias de Instagram el posteo de su pareja.
Recordemos que los actores llevan casi 10 años en pareja. El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, rememoró el argentino.