Así sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, según la inteligencia artificial

Inteligencia artificial: mirá cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula Corberó, una de las máximas figuras de Netflix, confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. Es así que, junto al actor argentino Chino Darín, esperarán su primer hijo. La noticia causó revuelo en redes sociales por el cariño que el mundo del espectáculo le tiene a ambos artistas.

Chino Darín y Úrsula Corberó Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo.

Gracias a Nano Banana, la inteligencia artificial de Google, podremos saber cómo sería el hijo de las celebridades una vez que nazca. Tal como se puede ver en la siguiente imagen, el primogénito compartiría características genéticas tanto de Corberó (por ejemplo el pelo) como de Darín (rasgos fasciales y color de ojos).