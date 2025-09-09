Inicio Sociedad Úrsula Corberó
Embarazo en el mundo del espectáculo

Así sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial de Google, Nano Banana, nos permite saber cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín durante sus primeros meses de vida

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
El Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres.

La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite concretar distintas ideas, como por ejemplo la generación de imágenes a partir de una orden. En este caso, luego del anuncio de Úrsula Corberó y elChino Darín, sabremos cómo podría ser el hijo de los actores.

Inteligencia artificial: mirá cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula Corberó, una de las máximas figuras de Netflix, confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. Es así que, junto al actor argentino Chino Darín, esperarán su primer hijo. La noticia causó revuelo en redes sociales por el cariño que el mundo del espectáculo le tiene a ambos artistas.

Chino Darín y Úrsula Corberó
Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo.

Gracias a Nano Banana, la inteligencia artificial de Google, podremos saber cómo sería el hijo de las celebridades una vez que nazca. Tal como se puede ver en la siguiente imagen, el primogénito compartiría características genéticas tanto de Corberó (por ejemplo el pelo) como de Darín (rasgos fasciales y color de ojos).

Hijo chino darín úrsula corberó bebé
Así sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Foto: Nano Banana Google

Además, la misma inteligencia artificial nos arrojó una imagen sobre cómo podría ser el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín cuando comience a transitar la adolescencia.

Hijo adolescente chino darín úrsula corberó IA
Mirá cómo sería el hijo de Corberó y Darín, según la inteligencia artificial. Foto: Nano Banana Google

Úrsula Corberó embarazada: la noticia que causó revuelo en redes sociales

La actriz española Úrsula Corberó posteó una fotografía en Instagram donde anuncia su embarazo. "Esto no es IA", escribió la estrella de Netflix, acompañado de unos emojis. El posteo se viralizó rápidamente, alcanzando - hasta el momento - 1.4 millones de likes y casi 24 mil comentarios, donde artistas y figuras de la farándula dejaron emotivos mensajes.

Úrsula Corberó embarazada
El posteo de Úrsula Corberó en su cuenta de Instagram. Foto: @ursulolita

Por su parte, el actor argentino Chino Darín compartió la publicación en sus historias de Instagram, mostrándose emocionado por el posteo realizado por la estrella de Netflix.

Chino Darín Instagram
Chino Darín compartió en sus historias de Instagram el posteo de su pareja.

Recordemos que los actores llevan casi 10 años en pareja. El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, rememoró el argentino.

