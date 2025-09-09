Úrsula Corberóy el Chino Darín se conocieron en 2016, en el set de la serie La embajada y lo que empezó como un trabajo de actuación terminó convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. El 9 de septiembre de 2025, la actriz española fue la encargada de compartir la noticia más feliz.
Úrsula Corberó y el Chino Darín dieron la noticia más feliz
Úrsula Corberó compartió una imagen que sorprendió al mundo del espectáculo. En el epígrafe se puede leer: “Esto no es IA”