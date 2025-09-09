Luego de nueve años juntos, la pareja vive en Barcelona y anunció que está esperando su primer hijo. La noticia llegó por parte de Corberó, quien subió una tierna fotografía en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 19 millones de usuarios.

En la imagen, Úrsula posa arrodillada sobre un sillón, luciendo un camisón de seda blanco con detalles de encaje, mientras deja ver su panza de embarazada. "Esto no es IA", escribió la actriz, junto a un emoji de una cara emocionada y un corazón.