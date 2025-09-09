El Chino Darín y Úrsula Corberó llevan nueve años juntos. Imagen: Instagram.

El Chino Darín y Úrsula Corberó llevan nueve años juntos. Imagen: Instagram.

Úrsula Corberóy el Chino Darín se conocieron en 2016, en el set de la serie La embajada y lo que empezó como un trabajo de actuación terminó convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. El 9 de septiembre de 2025, la actriz española fue la encargada de compartir la noticia más feliz.

Luego de nueve años juntos, la pareja vive en Barcelona y anunció que está esperando su primer hijo. La noticia llegó por parte de Corberó, quien subió una tierna fotografía en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 19 millones de usuarios.

En la imagen, Úrsula posa arrodillada sobre un sillón, luciendo un camisón de seda blanco con detalles de encaje, mientras deja ver su panza de embarazada. "Esto no es IA", escribió la actriz, junto a un emoji de una cara emocionada y un corazón.

Ursula Corbero
Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres por primera vez. Imagen: Instagram @ursulalolita.

Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres por primera vez. Imagen: Instagram @ursulalolita.

La publicación se ha llenado de corazones, mensajes de amor y felicitaciones de celebridades del espectáculo argentino y español. Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martin, Belén Negri, Leticia Siciliani, Arón Piper, Blanca Suárez, Camila Cabello, entre otras figuras, le hicieron llegar su alegría en los comentarios.

En las redes, la reacción no se hizo esperar, ya que se trata de dos de las estrellas más queridas de Iberoamérica. Por el momento, Darín no hizo ninguna declaración sobre su futuro hijo, pero seguramente dentro de poco tiempo lo hará.

Temas relacionados:

Te puede interesar