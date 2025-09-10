Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": una nena disparó un arma y se atrincheró en la escuela, Milei tiene ministro del interior y choque en la montaña

Con "El día en minutos" de Diario UNO recibís un resumen ágil de Mendoza y el mundo, de lunes a viernes, en pocos minutos

El día en minutos: Milei recupera el ministerio del interior

"El día en minutos": Milei recupera el ministerio del interior, choque en montaña y alumna dispara en escuela

"El día en minutos" de Diario UNO te ofrece, en un solo pódcast, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro y ágil, disponible de lunes a viernes, es la manera ideal de mantenerte informado mientras viajás, estudiás, trabajás o disfrutás tu café, sin perder tiempo y con la información que realmente importa.

El gobierno de Javier Milei ha reincorporado el Ministerio del Interior y nombrado a Lisandro Catalán, con el objetivo principal de restablecer el diálogo con los gobernadores y avanzar en reformas estructurales, en un contexto de tensiones por recortes de coparticipación.

Paralelamente, Mendoza firmó un acuerdo con YPF y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer a las pymes de la cadena petrolera, ofreciendo capacitación y financiamiento para mejorar su productividad y competitividad. Respecto al perilago de Potrerillos, Natalio Mema explicó que la "subconcesión" de la costa sur se debió a la imposibilidad de los concesionarios originales de afrontar las inversiones comprometidas, siendo reemplazados por nuevos inversores que destinarán $5.000 millones para el desarrollo turístico "Costazur", un proceso avalado legalmente que busca respetar el máster plan original, aunque ha generado una disputa con la Asociación Mendocina de Kitesurf por el uso de la costa.

Una alumna atrincherada en una escuela de Mendoza y disparó con un arma de fuego

Finalmente, la provincia fue escenario de un accidente de camión en alta montaña, donde el conductor sufrió heridas leves y el tránsito no se interrumpió. Una tensa situación en una escuela de La Paz, donde una alumna de 14 años ingresó armada, realizó dos disparos y se atrincheró, sin que se reportaran heridos, y se encuentra en negociaciones con mediadores y la fiscal penal de menores

Este contenido fue realizado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias trabajadas por periodistas profesionales y posteriormente revisadas por la redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para producir voces y diálogos.

