"El día en minutos": una nena disparó un arma y se atrincheró en la escuela, Milei tiene ministro del interior y choque en la montaña

El gobierno de Javier Milei ha reincorporado el Ministerio del Interior y nombrado a Lisandro Catalán, con el objetivo principal de restablecer el diálogo con los gobernadores y avanzar en reformas estructurales, en un contexto de tensiones por recortes de coparticipación.

Paralelamente, Mendoza firmó un acuerdo con YPF y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer a las pymes de la cadena petrolera, ofreciendo capacitación y financiamiento para mejorar su productividad y competitividad. Respecto al perilago de Potrerillos, Natalio Mema explicó que la "subconcesión" de la costa sur se debió a la imposibilidad de los concesionarios originales de afrontar las inversiones comprometidas, siendo reemplazados por nuevos inversores que destinarán $5.000 millones para el desarrollo turístico "Costazur", un proceso avalado legalmente que busca respetar el máster plan original, aunque ha generado una disputa con la Asociación Mendocina de Kitesurf por el uso de la costa.