"El día en minutos" de Diario UNO te ofrece, en un solo pódcast, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro y ágil, disponible de lunes a viernes, es la manera ideal de mantenerte informado mientras viajás, estudiás, trabajás o disfrutás tu café, sin perder tiempo y con la información que realmente importa.
"El día en minutos": una nena disparó un arma y se atrincheró en la escuela, Milei tiene ministro del interior y choque en la montaña
Con "El día en minutos" de Diario UNO recibís un resumen ágil de Mendoza y el mundo, de lunes a viernes, en pocos minutos