"El día en minutos": un crimen sacude a Guaymallén, la advertencia de Cobos y el plan en el Perilago Potrerillos

Con "El día en minutos" de Diario UNO accedés a un repaso rápido y preciso de lo que pasa en Mendoza y el mundo. De lunes a viernes, noticias claras en pocos minutos, para escuchar donde quieras

El día en minutos

"El día en minutos", el pódcast de Diario UNO con un repaso ágil de las noticias más importantes de Mendoza y el mundo, cada lunes a viernes

"El día en minutos" de Diario UNO te acerca toda la información clave en un solo pódcast. De lunes a viernes, un resumen ágil y claro de Mendoza y el mundo, pensado para acompañarte en el trabajo, la facu, de regreso a casa o en tu café, para que empieces el día informado sin perder tiempo.

En política, Julio Cobos le advirtió a Cambia Mendoza tras los resultados de las elecciones en Buenos Aires, diciendo que no alcanza con eslóganes y que la gente espera resultados, criticando las políticas del mileísmo en temas como jubilaciones y obra pública. Además, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró muy enojado con Javier Milei, acusándolo de haber "usado" y "traicionado" a los gobernadores, calificando la convocatoria a una mesa federal como "oportunista" y lamentando que no se cumplieron acuerdos para obras en su provincia.

Por el lado de la infraestructura, el proyecto de la costa norte del Perilago de Potrerillos va a una audiencia pública virtual el 10 de septiembre. La empresa concesionaria Dosados S.A. presentará su plan. Los interesados tienen hasta el 9 de septiembre para inscribirse.

Sigue el misterio por el asesinato de un hombre al que prendieron fuego en Guaymallén

Finalmente, en Guaymallén, sigue el misterio por el asesinato de un hombre hallado calcinado y con una puñalada en un descampado, cuyo cuerpo está tan quemado que aún no se pudo identificar y se espera un estudio de ADN. También en esa localidad, un taxi sufrió un accidente y terminó en una acequia, pero el chofer desapareció sin dejar rastro ni avisar a su empresa, lo que dejó a sus colegas sin saber de su paradero.

Este material se desarrolló con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y luego revisadas por la redacción.

El audio fue generado mediante la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.

