"El día en minutos": un crimen sacude a Guaymallén, la advertencia de Cobos y el plan en el Perilago Potrerillos

En política, Julio Cobos le advirtió a Cambia Mendoza tras los resultados de las elecciones en Buenos Aires, diciendo que no alcanza con eslóganes y que la gente espera resultados, criticando las políticas del mileísmo en temas como jubilaciones y obra pública. Además, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró muy enojado con Javier Milei, acusándolo de haber "usado" y "traicionado" a los gobernadores, calificando la convocatoria a una mesa federal como "oportunista" y lamentando que no se cumplieron acuerdos para obras en su provincia.

Por el lado de la infraestructura, el proyecto de la costa norte del Perilago de Potrerillos va a una audiencia pública virtual el 10 de septiembre. La empresa concesionaria Dosados S.A. presentará su plan. Los interesados tienen hasta el 9 de septiembre para inscribirse.