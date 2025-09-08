Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": el incendio devastador en la feria, el dólar poselectoral y una golpiza brutal

Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés un resumen ágil de Mendoza y el mundo. Noticias claras de lunes a viernes, en pocos minutos y estés donde estés.

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El día en minutos

"El día en minutos", el pódcast de Diario UNO. 

Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés toda la información que importa en un solo lugar. Un pódcast ágil y claro que resume lo más relevante de Mendoza y el mundo, de lunes a viernes. Ideal para escucharlo cuando vas al trabajo, en la facu, de regreso a casa o mientras disfrutás tu café, así arrancás el día bien informado sin perder tiempo.

Embed

El peronismo ganó fuerte en Buenos Aires y eso puso en alerta a Mendoza, donde Alfredo Cornejo busca "blindar" la provincia para evitar un triunfo kirchnerista, algo que no pasa desde 2011. Hubo críticas internas por el acuerdo con Milei, y aunque el presidente habló de autocrítica, su ministro Luis Caputo ya dijo que el rumbo económico no cambia.

Mientras tanto, un incendio enorme en la Feria de Guaymallén quemó 6 galpones y dejó pérdidas multimillonarias para 20 productores, incluyendo cámaras de frío, autoelevadores y camiones. Lo más indignante es que las cámaras de seguridad grabaron a dos hombres provocando el fuego a propósito. El gobierno provincial ya ofreció ayuda a los damnificados.

incendio feria de guaymallen 20

En tanto, Argentina podría tener este año la mayor producción de petróleo del siglo y la de gas más alta de la historia, gracias a Vaca Muerta y mejoras en los gasoductos.

En el lado financiero, después de las elecciones, el Banco Nación subió la tasa del plazo fijo al 47% anual para depósitos a 30 días, buscando controlar el dólar y sacar pesos de la calle.

Este contenido fue creado con apoyo de inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y posteriormente revisado por nuestra redacción.

El audio fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para producir voces y diálogos.

Temas relacionados:

Te puede interesar