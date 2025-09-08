"El día en minutos": el incendio devastador en la feria, el dólar poselectoral y una golpiza brutal

incendio feria de guaymallen 20 Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En tanto, Argentina podría tener este año la mayor producción de petróleo del siglo y la de gas más alta de la historia, gracias a Vaca Muerta y mejoras en los gasoductos.

En el lado financiero, después de las elecciones, el Banco Nación subió la tasa del plazo fijo al 47% anual para depósitos a 30 días, buscando controlar el dólar y sacar pesos de la calle.

