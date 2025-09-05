Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": emergencia en Guaymallén, chica baleada de alta y accidente en Ciudad

Ponete al día en pocos minutos con "El día en minutos", el podcast de Diario Uno que resume lo más importante de Mendoza y del mundo. Disponible de lunes a viernes, con un formato ágil y dinámico.

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, se juntaron para pedirle al gobierno nacional que bajen los impuestos y pongan reglas de juego más justas. Quieren que las empresas argentinas, como las textiles, puedan competir bien, ya que ahora entran muchos productos importados sin pagar tantos impuestos. Ambos están de acuerdo en que no hay que abrir la economía sin antes preparar a nuestras industrias.

Además, en Guaymallén, el intendente Marcos Calvente declaró la emergencia ambiental en Los Corralitos porque las cloacas están desbordadas hace meses, con malos olores por todos lados. La idea es que la empresa AYSAM solucione todo de una vez.

Por otro lado, a la adolescente de 17 años baleada por motochorros en la Sexta Sección le dieron el alta y ya está en su casa después de una semana internada. La policía espera que ella hable para atrapar a los culpables.

También hubo una noticia sobre un motociclista de 21 años que fue atropellado en Capital de Mendoza. Lo chocó el conductor de un Fiat Palio en Costanera y Rondeau, y el que manejaba el auto se escapó, incluso pasando un semáforo en rojo. El joven de la moto terminó con el brazo izquierdo fracturado y fue llevado al Hospital Central. Por suerte, las cámaras de seguridad grabaron todo y la policía ya tiene la patente del auto y está buscando al dueño.

Un motociclista fue atropellado y buscan al conductor del auto que provocó el accidente y escapó

Y por último, siete directivos de Fecovita, una importante cooperativa de vinos, fueron llevados a juicio. Los acusan de haber escondido información importante en los balances de la empresa, un tema que denunció una exsocia, Iberte SRO. Los acusados, como el presidente Rubén Panella, presentaron un escrito.

Este material fue producido con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias desarrolladas por periodistas profesionales. Luego, todo el contenido fue revisado y validado por nuestra redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.

