"El día en minutos": emergencia en Guaymallén, chica baleada de alta y accidente en Ciudad

Por otro lado, a la adolescente de 17 años baleada por motochorros en la Sexta Sección le dieron el alta y ya está en su casa después de una semana internada. La policía espera que ella hable para atrapar a los culpables.

También hubo una noticia sobre un motociclista de 21 años que fue atropellado en Capital de Mendoza. Lo chocó el conductor de un Fiat Palio en Costanera y Rondeau, y el que manejaba el auto se escapó, incluso pasando un semáforo en rojo. El joven de la moto terminó con el brazo izquierdo fracturado y fue llevado al Hospital Central. Por suerte, las cámaras de seguridad grabaron todo y la policía ya tiene la patente del auto y está buscando al dueño.

Un motociclista fue atropellado y buscan al conductor del auto que provocó el accidente y escapó

Y por último, siete directivos de Fecovita, una importante cooperativa de vinos, fueron llevados a juicio. Los acusan de haber escondido información importante en los balances de la empresa, un tema que denunció una exsocia, Iberte SRO. Los acusados, como el presidente Rubén Panella, presentaron un escrito.

Este material fue producido con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias desarrolladas por periodistas profesionales. Luego, todo el contenido fue revisado y validado por nuestra redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.