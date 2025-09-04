"El día en minutos" de Diario UNO te pone al tanto de lo que realmente importa. En pocos minutos, de lunes a viernes, un repaso de las noticias más destacadas de Mendoza y del mundo, pensado para acompañarte en tu rutina diaria.
Pódcast informativo
"El día en minutos": un menor baleado, cruces políticos y temor por avalanchas humanas en cumples de 15
Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés un resumen ágil de Mendoza y el mundo. Noticias claras de lunes a viernes, en pocos minutos y estés donde estés