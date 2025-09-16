"El día en minutos": el dólar hacia 2028, suben los bonos en New York y la pareja detenida por atacar con cuchillos

La Policía de Mendoza detuvo a una pareja de 25 años por atacar con cuchillos a dos adolescentes en el Parque General San Martín, incautando un cuchillo tipo asador y una navaja. Además, la policía esclareció un robo en Luján de Cuyo, detuvo a un conductor con arma de fuego en Godoy Cruz, y aprehendió a un hombre con un rifle de aire comprimido en Guaymallén.

Rifle de aire comprimido secuestrado en Guaymallén.

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, proyectando un dólar oficial de $1.325 para fines de 2025 y $1.423 para fines de 2026. Aunque el 85% del presupuesto se destina a "capital humano", el Consejo Interuniversitario Nacional criticó los fondos para universidades, considerándolos un "ajuste" al ser $4,8 billones frente a los $7,3 billones necesarios. Sin embargo, el "tono conciliador" de Milei generó una subida en los bonos y acciones argentinas en Wall Street.

Este contenido fue realizado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y posteriormente revisadas por la redacción.

El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.