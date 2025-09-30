Samsung prepara un cambio trascendental para potenciar las funciones de inteligencia artificial en estos teléfonos

Procesador Exynos Samsung renovará su procesador para los próximos Galaxy S26.

Además, los expertos señalan que este procesador que traerán los próximos teléfonos tope de gama de Samsung ejecutarán algoritmos de inteligencia artificial de manera más eficiente que los chips actuales que incorpora la empresa surcoreana en sus dispositivos. Esto es gracias a los dos nuevos núcleos C1 Ultra que prometen un 25% más de rendimiento que los actuales y a los seis núcleos C1 Pro que reemplazan a los Cortex-A75.

Por otro lado, los especialistas señalan que la GPU que traerán los nuevos Galaxy S26 también introducirán grandes cambios. La nueva Mali-G1 Ultra garantizará un 20% más de potencia gráfica, lo que significa un 40% más de fotogramas por segundo en juegos, además de soporte nativo para upscaling y un consumo más eficiente.

Por último, y no menos importante, este procesador será el primer Exynos fabricado en 2 nanómetros. Esto se traduce en un menor consumo y un mejor rendimiento. De esta forma, Samsung sacará una notable ventaja en comparación con los chips que Apple introduce en sus teléfonos iPhone.

En cuanto a la fecha de arribo de los Samsung Galaxy S26, todavía no hay certeza alguna. Pero, de acuerdo a lo que nos tiene acostumbrados la empresa surcoreana, probablemente sea en enero de 2026.