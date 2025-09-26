Pocos lo saben: esta es la distancia que debes respetar entre tu televisor y tu sillón, según los expertos de Samsung

televisor smart tv Samsung recomienda respetar esta distancia entre el Smart TV y el sofá.

En este sentido, los expertos señalan que, al colocar el televisor en la sala, es importante considerar la distancia y el ángulo recomendado para una experiencia visual más inmersiva, como así también para evitar daños en la salud ocular.

La distancia ideal se logra cuando el televisor ocupa aproximadamente 40 grados de nuestro campo de visión. Calcular la distancia adecuada es sencillo, sostienen los especialistas de Samsung: “Solo debes multiplicar el tamaño de la pantalla por 1,2. Por ejemplo, para una pantalla de 75 pulgadas, esto significa una distancia de visualización de 90 pulgadas o 2.3 metros”.

En este sentido, si tienes un televisor de 55 pulgadas, la distancia entre el Smart TV y el sillón deberá ser de 1.7 metros. Si es de 65 pulgadas, el sofá tendrá que estar a 2 metros de distancia. Mientras que, si la pantalla es de 85 pulgadas, la distancia a respetar será de 2.6 metros.

televisor samsung La distancia que debes respetar entre tu televisor y tu sillón, según los expertos de Samsung.

En conclusión, antes de comprar tu televisor, deberás estar seguro que en tu sala puedes respetar esta distancia. Además, como regla general, Samsung recomienda que, para una mejor experiencia inmersiva, debes tener en cuenta que mientras más pulgadas tenga la pantalla, mayor deberá ser la resolución o el número total de píxeles.

“Una mejor resolución garantiza una imagen más nítida y evita que los píxeles sean visibles. Por esta razón, al adquirir un televisor de pantalla grande, se recomienda optar por una calidad de imagen de alta resolución, como 4K o 8K”, sostienen los especialistas de Samsung.