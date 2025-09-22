Samsung despliega One UI 8 con innovadoras funciones de IA y mejoras en el rendimiento de los teléfonos

En cuanto a las novedades, el sitio especializado ‘Pro Android’ reveló que One UI 8 añadirá cambios en la suite de aplicaciones de Samsung, reorganizando cada menú, modificando la interfaz y mejorando los accesos a apps nativas como Mis Archivos, Quick Share y Tiempo. Además, Samsung DeX ofrecerá mejor resolución y rotación al usarse en monitores externos.
En lo que respecta a las herramientas de inteligencia artificial, Galax AI contará con mejoras en AI Select, una función diseñada para seleccionar y ejecutar acciones sobre el contenido en pantalla mediante IA, y Audio Eraser, función que eliminar ruidos no deseados en las grabaciones.
La lista con teléfonos y tabletas que accederán a esta actualización comprende dispositivos tope de gama y algunos de gama media. El despliegue iniciará con la familia Galaxy S25, la cual incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Después, continuará la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y, paulatinamente, el resto de artefactos tech.
Samsung One UI 8
Samsung despliega One UI 8 a estos teléfonos y tablets.
Estos son todos los teléfonos y tabletas Samsung que recibirán la actualización One UI 8:
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25+
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A73
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
- Galaxy A06
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8