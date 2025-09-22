Samsung despliega One UI 8 con innovadoras funciones de IA y mejoras en el rendimiento de los teléfonos

En cuanto a las novedades, el sitio especializado ‘Pro Android’ reveló que One UI 8 añadirá cambios en la suite de aplicaciones de Samsung, reorganizando cada menú, modificando la interfaz y mejorando los accesos a apps nativas como Mis Archivos, Quick Share y Tiempo. Además, Samsung DeX ofrecerá mejor resolución y rotación al usarse en monitores externos.

En lo que respecta a las herramientas de inteligencia artificial, Galax AI contará con mejoras en AI Select, una función diseñada para seleccionar y ejecutar acciones sobre el contenido en pantalla mediante IA, y Audio Eraser, función que eliminar ruidos no deseados en las grabaciones.

La lista con teléfonos y tabletas que accederán a esta actualización comprende dispositivos tope de gama y algunos de gama media. El despliegue iniciará con la familia Galaxy S25, la cual incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Después, continuará la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y, paulatinamente, el resto de artefactos tech.

Estos son todos los teléfonos y tabletas Samsung que recibirán la actualización One UI 8: