Samsung despliega One UI 8 con innovadoras funciones de IA y mejoras en el rendimiento de los teléfonos

50 dispositivos podrán acceder a la más reciente actualización de Samsung, la cual arribará en las próximas horas

Por Walter Vasquez [email protected]
Estos teléfonos actualizarán a One UI 8.

One UI, la capa de personalización que brinda Samsung a sus dispositivos, llega en su versión número 8. El despliegue ya comenzó en Corea del Sur y se estima que la actualización arribará a Latinoamérica y Estados Unidos durante esta semana. El nuevo software promete mejoras en el rendimiento de los teléfonos e innovadoras funciones de inteligencia artificial.

Esto es todo lo que debes saber sobre One UI 8, la nueva capa de personalización de Samsung

Por estas horas, Samsung lanzó la nueva versión de One UI, la capa de personalización basada en Android 16. La misma trae múltiples mejoras y avances en materia de inteligencia artificial, aunque, como era de esperar, no todos los dispositivos (teléfonos y tablets) podrán contar con la actualización debido a las exigentes características técnicas.

Samsung Galaxy S23 (1)
El Galaxy S23 será uno de los teléfonos que recibirán esta actualización.

En cuanto a las novedades, el sitio especializado ‘Pro Android’ reveló que One UI 8 añadirá cambios en la suite de aplicaciones de Samsung, reorganizando cada menú, modificando la interfaz y mejorando los accesos a apps nativas como Mis Archivos, Quick Share y Tiempo. Además, Samsung DeX ofrecerá mejor resolución y rotación al usarse en monitores externos.

En lo que respecta a las herramientas de inteligencia artificial, Galax AI contará con mejoras en AI Select, una función diseñada para seleccionar y ejecutar acciones sobre el contenido en pantalla mediante IA, y Audio Eraser, función que eliminar ruidos no deseados en las grabaciones.

La lista con teléfonos y tabletas que accederán a esta actualización comprende dispositivos tope de gama y algunos de gama media. El despliegue iniciará con la familia Galaxy S25, la cual incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Después, continuará la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y, paulatinamente, el resto de artefactos tech.

Samsung One UI 8
Samsung despliega One UI 8 a estos teléfonos y tablets.

Estos son todos los teléfonos y tabletas Samsung que recibirán la actualización One UI 8:

  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A73
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8

