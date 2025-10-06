Sobre la final frente Deportivo Madryn que se jugará el próximo sábado, el delantero reconoció: "Quiero ganar y quedar en la historia de Gimnasia y Esgrima, voy a dejar la vida por este club que me abrió las puertas y al que le estoy muy agradecido. Tengo a varios ex compañeros en Deportivo Madryn y me llevo muy bien con ellos, pero quiero ganar".

Nicolás Ferreyra gimnasia y Esgrima tres Nicolás Ferreyra es una de la grandes figuras del Lobo que sueña con llegar a Primera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre el desafío que tendrán ante el Aurinegro, reveló: "Nos queda un paso más para lograr el objetivo y todos juntos vamos a llegar a cumplirlo. El cariño de la gente ha sido muy lindo desde que llegué al club. Ellos y este grupo se merecen el ascenso y hace varios años que el club está peleando por estar en una categoría superior".

"Los jugadores estamos de paso, pero me encantaría estar en la historia del club con este grupo humilde y trabajador".

Embed - Nicolás Ferreyra, habló de la final que tendrá Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

Además de los 9 goles que marcó en la temporada, Ferreyra es un jugador que hizo un gran esfuerzo en cada partido y se ha ganado el cariño de los hinchas: "Es algo muy lindo que a uno lo reconozcan en lo individual, pero lo grupal es lo que me hace feliz. Este grupo ha trabajado para disfrutar todo lo que estamos viviendo y ahora vamos por lo máximo".