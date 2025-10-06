Inicio Ovación Basquet San José
Doble triunfo

San José cerró un fin de semana perfecto en Liga Nacional de básquet

Arranque ideal para San José en la elite del básquet argentino: doble victoria en casa y liderazgo con puntaje perfecto.

Por UNO
San José cerró un fin de semana perfecto.

Prensa San José.

San José sonríe por partida doble y cerró un fin de semana ideal en su estreno en la Liga Nacional de básquet. El Santo ganó sus dos partidos en condición de local, tiene puntaje perfecto en el arranque y se ilusiona con poder estar en la pelea en el certamen más importante del país de la rama femenina.

basquet (5)
Nacha Pérez, figura de San José.

Tras el estreno el sábado con victoria sobre Gorriones, el Santo aplastó a Bochas, también de Córdoba, 95-50 de la mano de una Natacha Pérez intratable con 15 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Ya sin el peso emocional del debut, en el arranque no titubeó y marcó un parcial de 10-2 que denotaría lo que fue el resto del partido. El primer período terminó 25-10 a favor del Santo.

El equipo de Santander no sacó el pie del acelerador nunca y se fue al descanso con 29 puntos de ventaja (55-26), diferencia que sería irremontable. La distancia en el tanteador no hizo más que aumentar de cara al final del encuentro. Persiana cerrada y otro triunfo para San José en un fin de semana histórico.

Lo que viene para San José

Luego de un inicio triunfal y perfecto, ahora el Santo viajará el próximo jueves para medirse con Quimsa de Santiago del Estero, uno de los pesos pesados de la categoría. Mientras que el sábado retomará la agenda en casa contra Hindú de Córdoba. Tras ese duelo, habrá una semana de descanso y la siguiente fecha será el 18, nuevamente en casa.

