San José cerró un fin de semana perfecto en Liga Nacional de básquet

El equipo de Santander no sacó el pie del acelerador nunca y se fue al descanso con 29 puntos de ventaja (55-26), diferencia que sería irremontable. La distancia en el tanteador no hizo más que aumentar de cara al final del encuentro. Persiana cerrada y otro triunfo para San José en un fin de semana histórico.

Lo que viene para San José

Luego de un inicio triunfal y perfecto, ahora el Santo viajará el próximo jueves para medirse con Quimsa de Santiago del Estero, uno de los pesos pesados de la categoría. Mientras que el sábado retomará la agenda en casa contra Hindú de Córdoba. Tras ese duelo, habrá una semana de descanso y la siguiente fecha será el 18, nuevamente en casa.