Banco Provincia: ahorro del 15% solo martes y miércoles con Cuenta DNI en estos supermercados

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta DNI del Banco Provincia: ahorro del 15% solo los martes y miércoles en supermercados

El beneficio "¡Al super con Cuenta DNI!" está disponible los martes y miércoles en distintos comercios de la provincia de Buenos Aires, explica en su página web el Banco Provincia.

El ahorro del 15%, se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

El descuento, unificado en $6.000 por semana y por persona, aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada la compra.

La promoción del Banco Provincia es válida únicamente para venta minorista, se excluyen de la promoción las bebidas con alcohol y electrodomésticos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes.

La promoción no aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni las abonadas con tarjeta de crédito VISA y/o Mastercard, o VISA débito y transferencias a través de la aplicación. El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado.

Banco Provincia: estos son los comercios adheridos al beneficios "¡Al super con Cuenta DNI!"

Super Chacabuco

Supermercado Actual

Supermercados CLC

Sabor Criollo Supermercados

Lactres – Distribuidora Mayorista

Súper Caseros

Autoservicio La Amistad Cooperativa de Trabajo Ltda

Autoservicio Don-Luis

Autoservicio 228

Red Minicosto

DGA - Por Mayor Y Por Menor, Siempre Te Conviene!

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: