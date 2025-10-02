Banco Provincia: de lunes a sábado, todas las promociones en supermercados con Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta DNI del Banco Provincia: todas las promociones de octubre en supermercados

En tiempos difíciles para la economía del hogar donde cada peso cuenta, las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas.

La billetera digital gratuita de Banco Provincia no solo facilita pagos y transferencias, sino que también ofrece beneficios concretos en rubros esenciales como las compras en los supermercados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

En octubre, de lunes a sábado, hay desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo. Estos son los descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI en estos supermercados y los siguientes días:

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto

Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto

Historia del Banco Provincia de Buenos Aires

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado el 6 de septiembre de 1822, es el banco más antiguo de Hispanoamérica y el primero en emitir un billete argentino. Nació como una sociedad anónima privada y se expandió por la provincia, inaugurando sucursales y la casa matriz en 1886. Se transformó en empresa estatal en 1946 y ha sido pionero en la inclusión financiera, la agroindustria y la tecnología, destacando con la billetera digital Cuenta DNI y el Grupo Provincia.

Actualmente Juan M. Cuatromo es el presidente, Humberto A. Vivaldo es el director secretario, y Rubén González Ocantos ocupa el cargo de Gerente General. Mientras que los directores son Carlos Fernández, Alejandro Formento, Sebastián Galmarini, Laura González, Santiago Nardelli y Bruno Screnci.