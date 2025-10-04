El tercer cuarto terminó igualado en el parcial y Gorriones mantuvo la ventaja y se fue cuatro puntos arriba de cara al último cuarto (43-47). En el último período apareció todo el despliegue de Ashia. Con 10 puntos al hilo, le permitió al Santo ponerse por encima y llevarse el partido por 59-55.

Consumada la primera victoria, San José enfrentará a Bochas, nuevamente en el Mario Díaz, a las 20 hs por la fecha 2 del torneo buscando cerrar un fin de semana perfecto. Por su parte, Gorriones viaja a enfrentar a Fusión Riojana a las 18hs.

Rivales de San José en Conferencia Norte

Bochas

Deportivo Chañares

Gorriones, Hindú

Instituto

Náutico

Sportivo Avellaneda

Riachuelo

Quimsa

Formato de la Liga Nacional

La temporada 2025/26 de la Liga Femenina contará con 18 equipos, la mayor cantidad en la historia del certamen. El campeonato se dividirá en Conferencia Sur y Conferencia Norte, y tendrá una fase regular bajo formato de ida y vuelta hasta el 28 de noviembre.

Luego se disputará la Liga Femenina 2026, que mantendrá el sistema de conferencias y definirá a su campeón mediante playoffs.