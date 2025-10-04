San José debutó con el pie derecho.

Tato Moreno - Prensa San José.

San José y una cita con la historia. El Santo escribe una la primera página de un relato que buscará ser contado. En el estreno de la prestigiosa Liga Nacional de básquet, el equipo de Cristian Santander le ganó a Gorriones de Córdoba 59 a 55 y sueña despierto.

En los primeros dos cuartos, ambos equipos demostraron su juego. De la mano de Lorena Da Silva, con nueve puntos, le permitió a San José no perderle pisada a Gorriones que, con Ruffino (11), demostró la experiencia en el certamen y se fue al descanso largo con una leve ventaja de seis puntos (27-33).

San Jos&eacute; va ante Bochas por la fecha 2.

El tercer cuarto terminó igualado en el parcial y Gorriones mantuvo la ventaja y se fue cuatro puntos arriba de cara al último cuarto (43-47). En el último período apareció todo el despliegue de Ashia. Con 10 puntos al hilo, le permitió al Santo ponerse por encima y llevarse el partido por 59-55.

Consumada la primera victoria, San José enfrentará a Bochas, nuevamente en el Mario Díaz, a las 20 hs por la fecha 2 del torneo buscando cerrar un fin de semana perfecto. Por su parte, Gorriones viaja a enfrentar a Fusión Riojana a las 18hs.

Rivales de San José en Conferencia Norte

  • Bochas
  • Deportivo Chañares
  • Gorriones, Hindú
  • Instituto
  • Náutico
  • Sportivo Avellaneda
  • Riachuelo
  • Quimsa

Formato de la Liga Nacional

La temporada 2025/26 de la Liga Femenina contará con 18 equipos, la mayor cantidad en la historia del certamen. El campeonato se dividirá en Conferencia Sur y Conferencia Norte, y tendrá una fase regular bajo formato de ida y vuelta hasta el 28 de noviembre.

Luego se disputará la Liga Femenina 2026, que mantendrá el sistema de conferencias y definirá a su campeón mediante playoffs.

