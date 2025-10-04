Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y se despidieron con la frente alta del Rugby Championship

El comienzo del partido fue muy auspicioso para el equipo argentino, ya que Canan Moodie fue amonestado y tras un pasaje con mucho control de pelota llegó el try de Bautista Delguy convertido por Santiago Carreras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1974462417842405641&partner=&hide_thread=false ¡Un Correcaminos suelto en Twickenham! Luego de buenos pases, #LosPumas llegaron al try por intermedio de Bautista Delguy.#PUMASxESPN pic.twitter.com/KpIf5ViKvK — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 4, 2025

Sin Sclavi, lesionado en la previa y reemplazado por el tucumano Coria, el scrum de Los Pumas se vio superado y de allí vino el primer penal para los bicampeones del mundo aprovechado por Sacha Feinberg Mngomezulu.

Con precisión, dinámica y metiendo mucha presión, los dirigidos por Felipe Contepomi incomodaron a los sudafricanos y sumaron un nuevo penal de Carreras.

Springboks - Pumas

Poco a poco los Springboks fueron mostrando su habitual poderío, pero Argentina estuvo muy despierta para jugar con la pelota y a los 25' estiró ventaja (13-3) con otro penal del cordobés Carreras, quien jugó de full back y le dejó el puesto de apertura a Gerónimo Prisciantelli, titular por primera vez.

Pasando la media hora de juego, Sudáfrica se instaló en los últimos metros de Los Pumas y tras varios intentos de quebrar la sólida defensa argentina consiguió descontar antes del descanso con try de Cobus Reinach y conversión de Feinberg Mngomezulu.

54831439846_a8537ac163_k

En el comienzo de la segunda parte, Mayco Vivas fue amonestado y con un forward más Sudáfrica fue por un nuevo try que terminó apoyando Malcolm Marx para poner en ventaja (15-13) a los dirigidos por Rassie Erasmus.

En ventaja numérica, el pack sudafricano marcó diferencias a partir del scrum y tomó el protagonismo del encuentro para generar un nuevo try de Reinach que convirtió su apertura (22-13).

54831694173_d56abea7da_k

Con los cambios (ingresaron González e Isgró) llegó el debut del joven pilar Tomás Rapetti (jugó este año en Los Pumitas) pero otro try de Marx reflejó la superioridad de los africanos y con 20' por jugar puso las cosas 29 a 13.

El partido estaba cuesta arriba para Los Pumas, pero Delguy estuvo atento para aprovechar un mal pase, marcar su segundo try en el encuentro y achicar la distancia en el marcador (29-20).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1974485141943648620&partner=&hide_thread=false Bautista Delguy estuvo atento, aprovechó un error de la defensa de Sudáfrica y apoyó su segundo try en el partido.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/yhFaMNRkNt — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 4, 2025

El try envalentonó al seleccionado nacional para afrontar los últimos minutos, pero Carreras estrelló en el palo un penal que hubiera achicado la diferencia a menos de un try en el cierre del encuentro.

Ya sin chances de dar vuelta el resultado, Los Pumas fueron por un try para despedirse de la mejor manera de un buen Rugby Championship y lo consiguieron con un notable try de Isgró tras precisa habilitación con el pie de carreras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1974489585758449914&partner=&hide_thread=false Santiago Carrerras se lució con un kick fenomenal y Rodrigo Isgró apoyó el try para #LosPumas en el cierre del partido.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/z41prdmJEH — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 4, 2025

Fue la despedida que el equipo argentino merecía después de una muy buena campaña y la mejor forma de esperar lo que será la ventana de noviembre ante Escocia, Gales e Inglaterra.

Las posiciones del Rugby Championship 2025

1- Sudáfrica 20 puntos

2 - Nueva Zelanda 19

3- Australia 11

4- Argentina 10

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

Australia 28 - Argentina 24

Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

Australia 26 - Argentina 28

Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

5ta. fecha

Nueva Zelanda 33 - Australia 24

Sudáfrica 67 - Argentina 30

6ta. fecha