En el marco de los 16avos de final del Torneo Federal A, por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Atlético Club San Martín igualó 0 a 0 ante un difícil Sarmiento de La Banda. El duelo se presentó reñido, cortado y casi sin situaciones de riesgo. La vuelta será el próximo fin de semana en Santiago del Estero, donde el Chacarero tendrá la obligación de ganar si quiere seguir en carrera.