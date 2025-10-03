En el marco de los 16avos de final del Torneo Federal A, por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Atlético Club San Martín igualó 0 a 0 ante un difícil Sarmiento de La Banda. El duelo se presentó reñido, cortado y casi sin situaciones de riesgo. La vuelta será el próximo fin de semana en Santiago del Estero, donde el Chacarero tendrá la obligación de ganar si quiere seguir en carrera.
Federal A
Se define en Santiago del Estero: Atlético San Martín y Sarmiento de La Banda igualaron 0 a 0 en la ida de los 16avos de final del Federal A
En un partido chato y casi sin situaciones de riesgo, el León no pudo quebrar la paridad. La vuelta será el próximo fin de semana en Santiago del Estero