Atlético Club San Martín y Sarmiento de La Banda empataron sin goles. Foto: Martín Pravata

Atlético Club San Martín y Sarmiento de La Banda empataron sin goles. Foto: Martín Pravata

En el marco de los 16avos de final del Torneo Federal A, por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Atlético Club San Martín igualó 0 a 0 ante un difícil Sarmiento de La Banda. El duelo se presentó reñido, cortado y casi sin situaciones de riesgo. La vuelta será el próximo fin de semana en Santiago del Estero, donde el Chacarero tendrá la obligación de ganar si quiere seguir en carrera.

Noticia en desarrollo

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas