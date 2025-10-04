Luego de la bronca de Franco Colapinto por el puesto 18° de la Clasificación

Luego de la bronca de Franco Colapinto por el puesto 18° de la Clasificación, la sanción de la FIA a Williams lo hizo avanzar dos lugares en la grilla de salida del Gp de Indonesia.

De la manera más inesperada, el piloto argentino Franco Colapinto logró avanzar al 16° puesto en la grilla de partida del domingo en el Gran Premio de Indonesia. Pese a haber obtenido el 18° tiempo y quedar fuera de la Q1 de este sábado, el corredor de Alpine se benefició de una sanción a la escudería Williams.

Una vez finalizadas las pruebas de clasificación, los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo -FIA- detectaron irregularidades en los alerones del los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, que fueron descalificados.

Los Williams de Sainz y Albon fueron descalificados del Gran Premio de Indonesia por irregularidades en las medidas de los alerones traseros.

Alegría para Colapinto, tristeza para Williams en Indonesia

Aunque el equipo Williams había realizado sus propias mediciones antes de la clasificación constatando que los accesorios estaban dentro de la tolerancia del reglamento, la verificación realizada por los oficiales de la FIA reveló lo contrario.

Los alerones traseros de los monopostos de Albon y Sainz excedían el despeje máximo de 85 mm en los costados del ala que acciona el sistema DRS (Drag Reduction System). El uso de este dispositivo está restringido a zonas DRS en el circuito y solo se permite cuando el coche de atrás está a menos de un segundo del auto que va adelante en un punto de detección.

En consecuencia, se aplicó la sanción estándar para este tipo de infracciones técnicas: la descalificación, que le hizo avanzar dos lugares a Franco Colapinto en la grilla de salida de este domingo al puesto 16° y a su compañero Gassly al 18°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974537532617400485&partner=&hide_thread=false

Williams presentó una solicitud para que tanto Carlos Sainz como Alex Albon puedan tomar la salida de la carrera a pesar de haber sido descalificado de la clasificación. La decisión se apoya en el Artículo 39.4 b) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, ya que ambos pilotos registraron tiempos satisfactorios durante las prácticas. Su posición en la parrilla será determinada según lo establece el Artículo 42.1 del mismo reglamento.

