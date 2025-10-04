Alegría para Colapinto, tristeza para Williams en Indonesia

Aunque el equipo Williams había realizado sus propias mediciones antes de la clasificación constatando que los accesorios estaban dentro de la tolerancia del reglamento, la verificación realizada por los oficiales de la FIA reveló lo contrario.

Los alerones traseros de los monopostos de Albon y Sainz excedían el despeje máximo de 85 mm en los costados del ala que acciona el sistema DRS (Drag Reduction System). El uso de este dispositivo está restringido a zonas DRS en el circuito y solo se permite cuando el coche de atrás está a menos de un segundo del auto que va adelante en un punto de detección.

En consecuencia, se aplicó la sanción estándar para este tipo de infracciones técnicas: la descalificación, que le hizo avanzar dos lugares a Franco Colapinto en la grilla de salida de este domingo al puesto 16° y a su compañero Gassly al 18°.

FRANCO COLAPINTO AVANZÓ DOS PUESTOS EN LA GRILLA DE SINGAPUR



El piloto argentino no largará desde la posición 18° sino que, por las descalificaciones de Carlos Sainz y Alexander Albon debido a irregularidades, lo hará desde la posición 16°.



Su compañero de equipo,… pic.twitter.com/McCfhzRnkj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2025

Williams presentó una solicitud para que tanto Carlos Sainz como Alex Albon puedan tomar la salida de la carrera a pesar de haber sido descalificado de la clasificación. La decisión se apoya en el Artículo 39.4 b) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, ya que ambos pilotos registraron tiempos satisfactorios durante las prácticas. Su posición en la parrilla será determinada según lo establece el Artículo 42.1 del mismo reglamento.