Franco Colapinto fue de menor a mayor en las Prácticas Libres y terminó 16° en la PL3 de Singapur

El argentino Franco Colapinto registró con Alpine un mejor tiempo de 1 minuto 37 segundos 047 milésimas en la tercera Práctica Libre -Q3- del Gran Premio de Singapur y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
