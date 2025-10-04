Franco Colapinto fue de menor a mayor en las Prácticas Libres y terminó 16° en la PL3 de Singapur

El piloto pilarense venía de terminar en la 19ª posición en las dos tandas anteriores de este sábado -Q1 y Q2- del Gran Premio de Singapur, pero en la que antecede a la Qualy (Clasificacición) mejoró mucho y adelantó tres posiciones en cuanto a registros de tiempo.

El neerlandés Max Verstappen, del equipo Red Bull demostró que va a pelear palmo a palmo el campeonato a la escudería Ferrari, y registró un excelente tiempo en la Práctica Libre 3: 1 minutos 30 segundos y 148 milésimas (1' 30'' 148/1000), por delante de Oscar Piastri y George Russell.