FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto fue de menor a mayor en las Prácticas Libres y terminó 16° en la PL3 de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto logró mejorar el 19° puesto de la PL1 y PL2 del Gran Premio de Singapur y quedó a 899 milésimas de Verstappen, el más veloz

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto mejoró en la Q3 del Gran Premio de Singapur y largará con  optimismo en la prueba de Clasificación.

El argentino Franco Colapinto registró con Alpine un mejor tiempo de 1 minuto 37 segundos 047 milésimas en la tercera Práctica Libre -Q3- del Gran Premio de Singapur y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El piloto pilarense venía de terminar en la 19ª posición en las dos tandas anteriores de este sábado -Q1 y Q2- del Gran Premio de Singapur, pero en la que antecede a la Qualy (Clasificacición) mejoró mucho y adelantó tres posiciones en cuanto a registros de tiempo.

El neerlandés Max Verstappen, del equipo Red Bull demostró que va a pelear palmo a palmo el campeonato a la escudería Ferrari, y registró un excelente tiempo en la Práctica Libre 3: 1 minutos 30 segundos y 148 milésimas (1' 30'' 148/1000), por delante de Oscar Piastri y George Russell.

Franco Colapinto, estuvo más rápido que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que quedó último (19°) apenas por delante de Lawson que abandonó.

Los primeros cinco de la PL3 del Gran Premio de Singapur

1 Max Verstappen 1' 30''148/1000

2 Oscar Piastri +017/1000

3 George Russell +049/1000

4 Kimi Antonelli +089/1000

5 Lando Norris +089/1000

16° Franco Colapinto +899/1000

Nota en desarrollo

