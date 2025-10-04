El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará ganarle al Bohemio, el equipo dirigido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú, para no depender de otro resultado para conseguir el pasaje a los playoffs.

El conjunto de Calle Vergara se ubica octavo con 45 puntos, tiene una unidad más que Colegiales, que se ubica noveno y que jugará en el mismo horario que el Deportivo Maipú frente a Deportivo Madryn, el primer finalista por el primer ascenso a primera.

Deportivo Maipú viene de perder 2 a 1 ante Colegiales, de local y en esta última jornada buscará quedarse con el octavo puesto.

Deportivo Maipú. Deportivo Maipú buscará asegurar su clasificación al Reducido en la cancha de Atlanta.

Qué necesita Deportivo Maipú para clasificar al Reducido

El Cruzado depende de sí mismo para meterse en los playoffs y con un triunfo se asegurará la clasificación directamente. Si empata, necesitará que Colegiales no le gane a Deportivo Madryn. Y si llega a perder, se clasificará si también pierde el equipo tricolor. Si el equipo de Buenos Aires empata y el Cruzado pierde, se definirá primero por diferencia de gol y luego por goles a favor. El equipo mendocino tiene +1 de diferencia de gol contra -1 del elenco de Munro y 30 goles a favor contra 26.

Deportivo maipu . tabla.

Así llega Atlanta

Atlanta está haciendo una gran campaña, se ubica segundo y viene de empatar 2 a 2 de visitante ante Gimnasia y Tiro de Salta y se clasificó al Reducido. Este resultado le impidió jugar la final por el primer ascenso, ya que Deportivo Madryn se quedó con el primer lugar, le sacó cinco puntos de diferencia y quedan tres unidades en juego.

El Bohemio tiene 55 puntos y cualquiera fuese el resultado tiene asegurado el segundo lugar.

El historial entre el Deportivo Maipú y Atlanta

Se enfrentaron en 8 ocasiones, con 2 empates y 5 victorias del Deportivo Maipú y una victoria de Atlanta. El 8 de septiembre de 1990, fue el primer partido oficial, por la 6ta fecha del Nacional B, donde Deportivo Maipú ganó por 1 a 0 con gol de Daniel Gauto.

El último enfrentamiento lo ganó el Bohemio por 1 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti con gol de Marcos Echeverría. El partido se disputó el 1 de junio de este año por la última fecha de la primera rueda.

Probables formaciones:

Atlanta: Juan Francisco Rago; José Gómez, Rodrigo Moreyra, Tomás Rojas, Dylan Argüello; Nicolás Previtali, Rodrigo Ramírez; Federico Bisanz y Lautaro Fedele; Santiago Coronel y Jonatan Bauman. DT: Luis García.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Arón Agüero, Luciano Arnijas y Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Lucas Faggioli e Iván Sandoval; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT Alexis Matteo.

Estadio: Atlanta.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Hora: 15.30.