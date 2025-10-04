Camilo Ugo Carabelli y Comesaña sufrieron duras derrotas en el Masters 1000 de Shangai

En la caída de Ugo Carabelli, a de Miñaur le costó mucho en el primer set pero se llevó la segunda manga y el triunfo sin mayores inconvenientes.

En la próxima ronda De Miñaur tendrá un interesante cruce frente al polaco Kamil Majchrzak, quien venció sin mayores sobresaltos al estadounidense Brandon Nakashima (29°).

Comesaña, en tanto, le planteó un primer set muy duro a Musetti, quien hizo valer la única ocasión en que le quebró el saque para tomar ventaja en el encuentro.

Francisco Comesañafue una víctima más del calor y la humedad con la que se juega en Shanghai

En la segunda manga Comesaña se vino totalmente abajo mientras que su rival ganó confianza y lo pasó por arriba para conseguir el 6-0 definitivo, luego de una hora y 27 minutos de juego.

Musetti se enfrentará en la tercera ronda con su compatriota Luciano Darderi (26°), quien está cerrando un gran 2025 y apunta a seguir escalando en la próxima temporada.

Francisco Cerúndolo es el único argentino que queda en el Masters 1000 de Shangai

Luego de las derrotas de Comesaña y de Ugo Carabelli, el único argentino que continúa en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (19°), que este viernes por la madrugada venció al francés Adrian Mannarino. En su próxima presentación tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que su oponente será el belga Zizou Bergs.

El otro argentino que había clasificado a la segunda ronda en el torneo chino que marca el final de la gira asiática fue Sebastián Báez, pero perdió el viernes ante el danés Holger Rune (10°).