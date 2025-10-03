Cuánto ganó Francisco Cerúndolo tras alcanzar la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai

Pese a que por una cuestión de rankings Cerúndolo era el favorito para quedarse con este partido, Mannarino se presentaba como una verdadera amenaza por su experiencia y talento.

El pase a la tercera ronda le asegura a Fran Cerúndolo un premio de 60.400 dólares que le permitirá superar los 2 millones de dólares en ganancias oficiales durante esta temporada.

Francisco Cerúndolo volvió a ganar en el ATP Tour

Este partido representó el primer triunfo oficial para Cerúndolo en más de un mes y el 35 de la temporada, ya que luego de su victoria en la primera ronda del US Open ante el italiano Luca Nardi, cayó en la siguiente instancia de dicho torneo frene al suizo Leandro Riedi, mientras que en el ATP 500 de Beijing sufrió una sorpresiva derrota en su debut contra el estadounidense Learner Tien.

Embed - FRAN SIGUE EN CARRERA: SUFRIDO TRIUNFO ANTE MANNARINO, CON DOBLE TIE BREAK, EN SHANGHAI | RESUMEN

En medio había ganado un partido en la Copa Davis y dos en la Laver Cup, aunque fuera de lo que es el circuito.

El rival de Cerúndolo en la tercera ronda será el ganador del partido entre el noruego Casper Ruud (11) y el belga Zizou Bergs.

Báez quedó eliminado y quedan 3 argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

El otro argentino que jugó este jueves en el Masters 1000 de Shanghái fue Sebastián Báez, quien le planteó un buen encuentro al danés Holger Rune (10), pero terminó cayendo en sets corridos.

baez

Rune, que quiere volver a ser protagonista en el circuito (llegó a ser 4 del mundo), se impuso por 7-5 y 6-4, luego de una hora y 45 minutos de juego.

Embed - Sebastian Baez vs Holger Rune High-Quality Match | Shanghai 2025 Highlights

La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái continuará en la madrugada de este sábado, con los encuentros de Camilo Ugo y Francisco Comesaña, quienes no la tendrán nada fácil.

Por un lado, Ugo se las verá a la 1:30 de la madrugada con el australiano Alex De Miñaur (7), que es uno de los jugadores más regulares del circuito, mientras que Comesaña tendrá un interesante cruce con el italiano Lorenzo Musetti (8), no antes de las 2:40.