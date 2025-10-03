Cuánto vale y cómo comprar la Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

El término Tri hace referencia a las tres naciones organizadoras, mientras que onda hará alusión a la conexión que existirá entre países hasta que concluya el evento deportivo que comenzar el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

Asimismo, el balón cuenta con tres colores: azul, verde y rojo. Cada uno contará con un diseño propio en representación de cada nación. Las estrellas de la bandera de Estados Unidos estarán ubicadas dentro del color azul. México, estará identificado dentro del verde con el águila característica del país y Canadá contará con la hoja de arce en el rojo.

Por último, esta pelota contará con solamente cuatro paneles con el objetivo de lograr una mayor precisión en los golpes y estabilidad en el aire. Cabe destacar que varios balones clásicos utilizados en otras citas mundialistas estaban compuestos por 32 paneles.

"Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha" (Gianni Infantino).

Cuánto vale y cómo comprar la Trionda

Desde este viernes está a la venta en la tienda online y en las principales puntos de venta de Adidas en Argentina la nueva pelota TRIONDA para la Copa del Mundo 2026.

Hay de distintos precios pero la versión Pro sale $269.999, y viene con una caja coleccionable.

