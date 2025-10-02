El Cruzado viene de perder ante Colegiales de local, pero depende de sí mismo para meterse en los playoffs, ya que con un triunfo se asegurará la clasificación y si empata necesitará que Colegiales no le gane a Deportivo Madryn.

Si hoy terminara el torneo, Deportivo Maipú se enfrentaría con Estudiantes de Buenos Aires, de visitante, a partido único y con ventaja deportiva para el equipo que dirige Juan Manuel Sara, el ex DT del Cruzado.

Tres partidos de suspensión para Rubens Sambueza

El volante Rubens Sambueza fue suspendido por tres fechas tras su expulsión ante Colegiales. El ex River Plate jugó solo unos minutos y recibió la tarjeta roja por doble amonestación de parte del árbitro Fabricio Llobet.

Rubens Sambueza 3

Además, el Tribunal le dio vista al Deportivo Maipú para responder en un plazo de cinco días por el incidente generado por sus hinchas en el final del partido ante Colegiales.

Maipu colegiales

La probable formación del Deportivo Maipú

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar ante Atlanta sería con Ignacio Pietrobono, Luciano Paredes, Aarón Agüero, Luciano Arnijas y Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Lucas Faggiioli y Franco Saccone, Tomás Silva y Pío Bonacci.

El árbitro será Juan Pablo Loustau y el partido contará con la transmisión en vivo de TyC Sports Play.