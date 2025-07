Rubens Sambueza reveló por qué volvió a jugar en el Deportivo Maipú a los 41 años

Aquel día el Cruzado llegó a la final del Reducido por el segundo ascenso gracias a la ventaja deportiva y tras la definición ante Deportivo Riestra, el 2 de diciembre, decidió dejar de jugar al fútbol y asumir como entrenador, aunque solo estuvo los primeros tres partidos del 2024.

rubens sambueza 2 Rubens Sambueza siento mucha felicidad por volver a jugar en el Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tras el partido de este domingo ante Ferro, el experimentado volante contó porque decidió volver a jugar: "El día que tomé la decisión de retirarme, hace un año y medio después de jugar la final frente a Deportivo Riestra, la determinación la tomé para estar más tiempo con la familia. Fueron 15 años jugando en México y creo que la decisión de retirarme fue un poco apresurada. Hoy estoy feliz de volver a este club en el que siempre me ha tratado muy bien".

"Siento mucha pasión por lo que hago, y eso me deja muy tranquilo. El día que no tenga más ganas de jugar al fútbol, daré un paso al costado".

"En lo físico me va llevar un tiempo de adaptación, hoy entré en un momento del partido donde era de ida y vuelta. Esperemos ponernos bien lo más pronto posible", dijo sobre los minutos que jugó ante Ferro.

Rubens Sambueza 3 La camiseta número 14 usó Sambueza en su vuelta al Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sambueza, los hinchas de Maipú y los regresos de Di María y Paredes

El ex jugador de River Plate destacó: "Me hace muy feliz el cariño que me da el hincha del Deportivo Maipú y el trato que me siguen dando. Hace dos días que estoy con el grupo y la gente me ha recibido muy bien. Vengo a ayudar a mis compañeros y ojalá salga todo muy bien. Quiero ayudar a los más jóvenes para que sigan creciendo".

Por último, sobre la vuelta de Ángel Di María y Leandro Paredes al fútbol argentino asumió: "Son jugadores que la van a dar mucho al fútbol argentino, son campeones del mundo e hicieron un esfuerzo para volver al lugar donde son felices. Lo mismo me pasa a mí, en este club la pasión y la felicidad es la misma".