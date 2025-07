El truco con esponjas de virulana que pueden revertir las hojas amarillas de tus plantas

El hongo desarrolla sus filamentos en los tejidos de la hoja y prolifera, lo que causa una aparición de manchas y marchitación localizada. Cuando las condiciones son desfavorables, por ejemplo porque hace demasiado frío o el tiempo está demasiado seco, su desarrollo se interrumpe. Si la planta está en crecimiento en este momento dado, las hojas jóvenes se quedan indemnes.

El primer paso consiste en sumergir trozos de virulana (lana de acero) en agua y dejarlos reposar durante 5 a 7 días. El óxido que se libera en el agua actúa como un suplemento de hierro de liberación lenta, ideal para combatir la clorosis férrica de forma económica y natural.

Esta agua de color marrón deberá ser empleada al momento de regar tus plantas. Te aconsejamos colar bien la mezcla antes de regar tus plantas, ya que la idea es que uses solo el líquido y no la esponja de virulana.

Este truco se realiza con esponjas de virulana nuevas, no con aquellas que ya combinaste con jabón o con detergente. Te aconsejamos regular y moderar el riego con este líquido, ya que las concentraciones excesivas de hierro pueden ser tóxicas, causando clorosis (amarillamiento de las hojas), retraso en el crecimiento y otros problemas.

