El imperdible ida y vuelta entre Vicente Poggi y Ángel Di María en el estreno del Clausura: "Te quiero una banda"

Luego de eso, Poggi reveló el divertido comentario que le hizo a Ángel Di María tras el reproche del ex Benfica por el dolor ocasionado. "Me dijo 'no me pises, mala leche. Y le dije: 'cómo voy a ser mala leche si te quiero una banda'". Entre risas, Vicente Poggi no ocultó su admiración por el legendario extremo de la Selección argentina.

Embed - El dolor de Ángel Di María luego del pisotón de Vicente Poggi

"Se ve que lo pisé feo. Le pedí perdón, lo acaricié. Más no puedo hacer", completó el futbolista de Godoy Cruz en diálogo con el medio televisivo. Otros compañeros de Poggi, como Leonardo Jara o el Indio Fernández también respaldaron la acción del uruayo. "Era lo que teníamos pensado, porque es un jugador de mucha categoría y sabemos que si le dejás espacios te gana el partido", expresó Jara. "¿Cómo lo parás sino? Hay que meter, es el fútbol argentino. A todos nos toca", completó el compatriota de Vicente Poggi, Nicolás Fernández.