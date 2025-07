Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.

La sinopsis de la serie turca, Gracias, ¿el siguiente? comienza cuando después de que su relación amorosa con Ömer (Metin Akdülger) llegara a su inevitable final, la exitosa abogada Leyla Taylan (Serenay Sarikaya) decide embarcarse en una nueva aventura emocional al darse de alta en una aplicación de citas.

Su objetivo principal: encontrar diversión y distracción en medio del caos emocional.

Pero a medida que se sumerge en el mundo de las citas, Leyla se ve envuelta en una serie de situaciones y particulares personajes personajes que la empujar a tomar decisiones que cambiarán no solo su vida personal, sino también su carrera profesional.

