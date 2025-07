Marcelo Gallardo, contundente: el arribo de Maxi Salas, la lista de borrados de River y la chance de regreso de Juanfer Quintero

Respecto al mercado de pases de River y el rearmado del plantel de cara al segundo semestre del año, Marcelo Gallardo aseguró: "Estamos en un momento de armado de plantel en este inicio de campeonato, todavía estamos en la búsqueda de la conformación del plantel. Nos vamos a ir armando con el correr de los días". En ese sentido, el Muñeco se refirió a los futbolistas a los que les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta y a la decisión de apartarlos de la lista de convocados. "Nunca es fácil ni cómodo tener que transmitir una decisión, pero así es el fútbol. Más allá de que hay personas que quiero mucho, la renovación del plantel implicaba tomar decisiones y comunicarlas. La vida sigue y hay posibilidades de que ellos tengan otros desafíos. Sí, está la incomodidad porque hay futbolistas que aprecio, pero son decisiones futbolísticas que hay que tomar".

Asimismo, Marcelo Gallardo se refirió al arribo de Maximiliano Salas al plantel Millonario en renovación y su injerencia en la llegada del ex Racing. "La palabra de (Maxi) Salas era la más importante y él se expresó. Me parece que era la palabra más valiosa. Después, si entramos en una disputa... Hablaron demasiado, poco me importan las opiniones externas, no me preocupa en absoluto, sé lo que soy y cómo me comporto, que es sin hipocresía. A mucha gente no le gusta cómo me manejo, pero poco me importa", sentenció el DT de River.