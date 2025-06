La frase de Marcelo Gallardo sobre Mastantuono que hizo ruido en el Mundo River antes del debut

En un principio, Gallardo opinó sobre lo poco favorable que fue para los hinchas de River tener que jugar en Seattle debido a la gran distancia: “Claramente el sorteo no nos benefició en ese aspecto, iba a ser mucho el esfuerzo económico para aquellos hinchas que pudieran acercarse hasta acá”.

"VOY A GESTIONAR A MASTANTUONO COMO LO VENGO HACIENDO... LO COMPLEJO ES TODO LO QUE VIENE DE AFUERA"



Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, sobre el presente del actual jugador del Real Madrid que disputará el #MundialDeClubes con #River.

“Estamos ansiosos de jugar y demostrar el deseo de iniciar con un buen partido el certamen. Los vi muy enfocados a los jugadores”, expresó.

Además Gallardo dio sus opiniones sobre cuáles son las primeras sensaciones en los debuts en las competencias: “Siempre pasa que, por una cuestión de ansiedad, el primer partido es el más complicado. Hay que tener la medida justa para llegar bien. Estuvimos hablando para tenerlo en consideración”.

“Es la primera vez en la que te vas a poder medir con equipos de otros continentes. Es una prueba para todos. Los favoritos muchas veces son los más poderosos, los que tienen un poderío económico. Nosotros exportamos buenos futbolistas”, declaró.

"VA A SER UNA PRUEBA PARA TODOS"



Marcelo Gallardo habló en la previa del estreno de River ante Urawa Rez Diamonds.

La frase de Gallardo sobre Mastantuono

En cuanto a Mastantuono, el entrenador fue claro en su postura: “Quiero ser medido, meternos en lo futbolístico. Nos va a movilizar lo deportivo ahora. Hay que apostar a que Franco pueda estar lo más enfocado en esta competencia, después veremos cómo continuamos”.

En relación a su titularidad en el equipo, Gallardo fue tajante: “Lo voy a gestionar como hasta ahora. Concretamente. Quiere jugar, los compañeros lo están acompañando, él está bien y contenido. Si Mastantuono está bien jugará, si no, no jugará. No es tan complicado”.

A su vez, el técnico recordó la eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional: “El partido con Platense en sí nos marcó un parate, que por ahí no esperábamos. Ahí parece que todo se diluye, pero la competencia sigue”.