Con gol de Salas, River venció a Racing y está en semifinales de la Copa Argentina

River venció a Racing con gol de Salas y está en semifinales

El primer tiempo fue sumamente entretenido y con una gran variedad de situaciones. A los 5', llegó el primer gol del Millonario gracias a la famosa Ley del Ex. Luego de un gran pase de Marcos Acuña, Facundo Colidio metió un centro por abajo para que Maximiliano Salas solo tenga que empujarla.

Cinco minutos después, el número 7 de River quedó de cara al arco tras una mala salida de La Academia, pero el remate fue bien contenido por Facundo Cambeses.

Racing comenzó a responder inmediatamente, como siempre, con Adrían "Maravilla" Martínez como principal bandera de ataque. El centrodelantero tuvo varias chances claras para igualar el marcador, pero falló en la definición.

Tanto River como Racing entendieron en todo momento lo que estaban jugando y mostraron sus virtudes, como el ataque directo, y sus defectos, como los horrores en la defensa. El segundo tiempo prometía y mucho.

Independiente Rivadavia, el rival del Millonario en semifinales

No obstante, los segundos 45 minutos quedaron en una promesa, donde realmente no pasó nada atractivo. El equipo de Costas no pudo perforar la defensa de los de Gallardo, y River tampoco pudo generar chances para estirar la ventaja.

El juego estuvo demorado varios minutos por falta de visibilidad, ya que los hinchas de Racing tiraron bombas de estruendo. Esto hizo que Hernán Mastrángelo agregue varios minutos finales donde, con el resultado apretado, reinó el suspenso.

Fue justamente en estos minutos donde La Academia recibió una mala noticia: la expulsión por doble amarilla de su goleador, Maravilla Martínez.

No hubo tiempo para más. River sacó adelante uno de los partidos del semestre y está en semifinales de la Copa Argentina. Por el Torneo Clausura, y a la espera de Independiente Rivadavia, enfrentará a Rosario Central en la misma cancha el fin de semana.