Chalecos refrigerantes Así son los chalecos refrigerantes.

El piloto argentino aclaró que por el momento no los ha utilizado y se preguntó cómo pueden incorporarse en carreras de 90 minutos, además de admitir que es consciente que se trata de un circuito muy caluroso: "Me parece muy justo que tengas que poner más o menos peso y usar el chaleco, así que eso mantiene la equidad".

La experiencia de Colapinto en el GP de Singapur

El nacido en Pilar también a su experiencia con Williams en el circuito asiático: "Estuvo bien el año pasado. Fue un buen fin de semana. Me quedé, creo, a 10 milésimas de la Q3 y era mi primera vez aquí. Así que fue un fin de semana muy bueno para mí".

Colapinto estuvo muy cerca de ingresar entre los 10 primeros, es por eso que recordó: "En la carrera estaba décimo y me adelantó Checo (Pérez) con el undercut, pero en general fue positivo. Mi tercera carrera, mi segundo circuito urbano, uno muy difícil. Así que sí, fue un buen fin de semana, definitivamente".

Y lanzó un palito para Alpine: "Tenía confianza con el coche y en una pista en la que hay que ir al límite, fue positivo para mí. Podía confiar en el coche".

Aunque luego agregó: "Así que creo que este fin de semana intentaremos hacer lo mismo: tener un coche competitivo y que me dé la confianza para empujar".

El análisis del circuito con el Alpine A525

Con respecto a su actual monoplaza, explicó: "Últimamente estamos sufriendo un poco con el paquete. No es lo que queremos ni lo que esperábamos hace un par de carreras, pero creo que definitivamente hay cosas que mejorar".

También puso en valor el trabajo realizado por los ingenieros y mecánicos de la escudería francesa: "Estamos luchando duro con el equipo y ellos están empujando muchísimo, encontrando la motivación para seguir y descubriendo cosas. Eso es lo más importante en este momento".

Colapinto - Alpine Franco Colapinto siempre se muestra cercano a los ingenieros y mecánicos.

"Cuando las cosas no salen como quieres o como esperas, es difícil mantener la motivación, pero ellos lo están haciendo: encuentran cosas nuevas, se quedan hasta tarde en la noche para buscar soluciones, lo cual realmente valoro. Todos en el equipo están dando lo mejor para volver a donde queremos estar. Veremos cómo va este fin de semana", manifestó el piloto argentino.

"Creo que la parte en la que el coche es impredecible nos complica entender qué va a hacer en cada momento y en cada situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que siempre es más difícil en una pista con muros", concluyó Colapinto.