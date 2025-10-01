La Selección argentina, con golazo de Andino, venció a Australia y se clasificó en el Mundial Sub 20

Pese a que los australianos descontaron a través de Daniel Bennie, e inquietaron al arquero Santino Barbi, la victoria de los dirigidos por Diego Placente fue incuestionable, tuvo a Sarco (lleva 3 goles) como figura ny fue rubricada por los suplentes, sobre todo Subiabre y Andino, autores de los goles en los minutos finales.

Embed - #ARGENTINA YA se CLASIFICÓ en el GRUPO D | Argentina 4–1 Australia | Resumen

Argentina lidera el Grupo D con 6 puntos, Italia tiene 4, Cuba 1 y los australianos quedaron sin chances ya que no tienen puntos antes de jugarse la tercera y última fecha, el sábado 4 de octubre.

Ese día a las 20 la Selección argentina definirá el primer puesto ante Italia, en Valparaíso, mientras que Australia y Cuba se medirán en Santiago.

La Selección argentina, entre las mejores del Mundial Sub 20

Argentina, Marruecos y Japón, por ahora, son las únicas selecciones con dos victorias en lo que va del Mundial Sub 20 que se juega en Chile. Los marroquíes batieron 2 a 1 a Brasil y los nipones a los locales 2 a 0.

De todas maneras la segunda fecha de la fase de grupos se completará este jueves con 4 encuentros: a las 17 Francia vs. Estados Unidos y Colombia vs. Noruega y a las 20 Sudáfrica vs. Nueva Caledonia y Nigeria vs. Arabia Saudita.