Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo

Max Verstappen viene de ganar las dos últimas carreras, recortando diferencias con los McLaren, pero Lando Norris, ganador en Singapur en 2024, parte como favorito junto con su compañero Oscar Piastri, en uno de los trazados más exigentes del calendario.

“Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor”, reveló Colapinto.

“El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas. Tengo muchas ganas de a correr acá. Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que, como deporte, tenemos la suerte de poder visitar.”, dijo el argentino

Para seguir por TV el GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 3 de octubre

06:25 Práctica #1 // ESPN, Fox y Plan Premium Disney+

09:30 Práctica #2 // Fox y Plan Premium Disney+

Sábado 4 de octubre

06:25 Práctica #3 // Fox y Plan Premium Disney+

09:00 Clasificación // Fox y Plan Premium Disney+

Domingo 5 de octubre