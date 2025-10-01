Empieza un mes clave para Franco Colapinto en Alpine de cara a su futuro en la Fórmula 1

colapinto 1 Franco Colapinto conocerá si sigue corriendo para Alpine en la Fórmula 1 a fines de octubre.

Si bien la expectativa de Alpine está puesta en la monoplaza 2026, lo que queda de esta temporada (seis carreras) Briatore espera optimizar lo máximo posible el rendimiento de ambos pilotos en cada uno de sus autos, los cuales han tenido un decepcionante desempeño a lo largo de todo el 2025.

Hasta el momento, Franco Colapinto es el único piloto que no ha sumado puntos en el campeonato de conductores. Pese a ello, el argentino ha demostrado importantes mejorías en las últimas carreras y se ha mantenido cerca del ritmo de su compañero Gasly. Incluso, en algunos circuitos lo ha superado en el tiempo en pista. Sin embargo, existen irregularidades que, para el mandamás Briatore, ponen en duda la titularidad de Colapinto de cara al próximo año, por ejemplo, el destrozo del A525 en Hungría.

colapinto paul aron Franco Colapinto y Paul Aron son las opciones de Alpine para la temporada 2026.

"No chocar, sumar puntos y ser rápido", fueron los mandatos de Flavio Briatore para el argentino al momento de subirse a la monoplaza de Alpine en mayo. Hoy en la contienda por el puesto está Paul Aron, trabajando en los simuladores y sumando algunos minutos oficiales en prácticas libres. Esos son las dos caras de las cartas que baraja la escudería francesa para el 2026. Se suma a lo deportivo, el tema económico y de patrocinadores, aspecto en el que Colapinto corre con ventaja.

Para el diario New York Times, Colapinto es el candidato a quedarse con la butaca siempre que cumple estas tres condiciones, similares a las postuladas por Briatore a principio de año: "Necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en términos de ritmo y mostrar signos de mejora". Algo que viene demostrando carrera tras carrera.

Un mes clave arranca para el argentino y tendrá oportunidad de seguir demostrando que es veloz pese a lo disfuncional del auto en las siguientes tres carreras de octubre en la Fórmula 1: Singapur, Estados Unidos y México.

Todos los resultados de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el 2025

18/05/2025 Emilia-Romagna - puesto 16°

25/05/2025 Monaco - puesto 13°

01/06/2025 España - puesto 15°

15/06/2025 Canadá - puesto 13°

29/06/2025 Austria - puesto 15°

06/07/2025 Gran Bretaña - Abandono

27/07/2025 Bélgica - puesto 19°

03/08/2025 Hungría - puesto 18°

31/08/2025 Países Bajos - puesto 11°

07/09/2025 Italia - puesto 17°

21/09/2025 Azerbaiyán - puesto 19°

Horariosdel Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Prácticas Libres 2: 10 a 11 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

Clasificación: 10 a 11 horas

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09horas