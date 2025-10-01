Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Mendocinos por el mundo

Taty Castellanos llegó a los 100 goles y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

El mendocino Valentín Castellanos marcó uno de los goles de Lazio en la victoria ante Genoa por la Serie A de Italia y llegó a 100 goles en su carrera.

Por UNO
Castellanos brilla en la Serie A.

Castellanos brilla en la Serie A.

El mendocino Valentín Castellanos marcó uno de los goles de Lazio en la victoria 3 a 0 ante Genoa por la Serie A de Italia y llegó a 100 goles en su carrera en la parte inicial de una temporada que espera culminar jugado el Mundial 2026 con la Selección argentina.

El Taty, que ha sido convocado más de una vez por Lionel Scaloni, hizo el segundo tanto de su equipo y llegó a 22 goles en 91 encuentros oficiales con la camiseta del conjunto romano.

castellanos 2

Iniciado en Leonardo Murialdo, Castellanos debutó como profesional en la Universidad de Chile, pero rápidamente saltó al Montevideo City Torque de Uruguay donde comenzó su producción goleadora con 5 conquistas en 30 partidos.

En el City Group el delantero continuó su carrera en el New York City FC donde hizo 59 goles en 134 partidos, luego pasó al Girona de España donde sumó 14 tantos en 37 juegos y de allí saltó a su actual club.

A los 100 goles hay que sumarle 44 asistencias: 24 en NY City, 16 en Lazio, una en Girona y 3 en Torque.

Embed - GOL DE TATY CASTELLANOS Y PALIZA DE LA LAZIO PARA SALIR DEL FONDO | Genoa 0-3 Lazio | RESUMEN

El Taty Castellanos y la Selección argentina

Valentín Castellanos formó parte de la Selección argentina Sub 23 con la que disputó 8 partidos oficiales en el Preolímpico 2019 y luego, ya con Scaloni como DT, participó de dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

La cuenta pendiente del delantero de 26 años de edad es marcar goles con la camiseta celeste y blanca, algo que aún no pudo lograr.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas