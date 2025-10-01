Taty Castellanos llegó a los 100 goles y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Iniciado en Leonardo Murialdo, Castellanos debutó como profesional en la Universidad de Chile, pero rápidamente saltó al Montevideo City Torque de Uruguay donde comenzó su producción goleadora con 5 conquistas en 30 partidos.

En el City Group el delantero continuó su carrera en el New York City FC donde hizo 59 goles en 134 partidos, luego pasó al Girona de España donde sumó 14 tantos en 37 juegos y de allí saltó a su actual club.

A los 100 goles hay que sumarle 44 asistencias: 24 en NY City, 16 en Lazio, una en Girona y 3 en Torque.

El Taty Castellanos y la Selección argentina

Valentín Castellanos formó parte de la Selección argentina Sub 23 con la que disputó 8 partidos oficiales en el Preolímpico 2019 y luego, ya con Scaloni como DT, participó de dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

La cuenta pendiente del delantero de 26 años de edad es marcar goles con la camiseta celeste y blanca, algo que aún no pudo lograr.