El acertijo para probar tu rapidez mental: ¿qué cosa entra en el río y no se moja?

personas en el rio (1) ¿Te has puesto a pensar qué cosa entra en el río y no se moja? Foto Canva

Medí tu nivel de sentido común con este acertijo: ¿qué cosa entra en el río y no se moja?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: no toca el agua de manera física, pero puede verse reflejado sobre ella cuando el cielo está despejado.

rayo de sol en el rio La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Foto Canva

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: los rayos del sol.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.