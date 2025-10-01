Marcos Rojo y su protagonismo frente a River

"Marcos R" (como es llamado desde su llegada a la Acadé) vuelve a estar disponible para Gustavo Costas luego de cumplir dos fechas de suspensión en la Copa Libertadores (fue expulsado frente a Peñarol en octavos de final) y tiene la oportunidad de enfrentar a River en uno de los partidos más prometedores del último tiempo.

El defensor ve con buenos ojos disputar este partido porque las estadísticas indican que cuando él estuvo en cancha hay más posibilidades de cantar "victoria". En total Marcos Rojo enfrentó a River en 11 oportunidades, ganando en 7 oportunidades, empató una vez y cayó en apenas 3 situaciones.

La última vez fue con un sabor amargo porque cayó en el Superclásico entre River y Boca por 2 a 1 en el Monumental en la tarde recordada por el golazo que Franco Mastantuono convirtió de tiro libre a Agustín Marchesín.

Rojo y las expulsiones

Las posibilidades de que el defensor sea parte del once inicial son altas ya que el objetivo es que reemplace a Nazareno Colombo mientras que la defensa la completaría Franco Pardo y Santiago Sosa.

En cuanto a las expulsiones, el defensor ex Boca y Estudiantes - entre otros - fue expulsado en dos oportunidades cuando ha enfrentado al Millonario. En octubre de 2021 por doble amarilla y en septiembre de 2022 con roja directa.

Marcos Rojo Pierna arriba y roja directa.

Eso puede llegar a preocupar al técnico de Racing ya que necesita que Rojo comience a ser protagonista en las dos competencias que puede disputar: Copa Argentina y Copa Libertadores. Hasta el momento solo se ha puesto la camiseta de la Acadé en dos partidos ya que no tiene permitido disputar la Liga Profesional.

Los antecedentes del cruce por Copa Argentina

Se trata de la segunda vez que el Millo y la Acadé se vean la cara por Copa Argentina ya que la única vez que se enfrentaron en el torneo fue en las semifinales de la edición realizada en 2012. En esa ocasión empataron sin goles en los 90 minutos y la clasificación se tuvo que definir desde el punto de penal; la victoria fue para el equipo de Avellaneda.

Racing no ha podido alzarse con el trofeo mientras que River va en búsqueda de su cuarto título ya que lo ganó en 2016, 2017 y 2019.

Quien se imponga jugará contra Independiente Rivadavia, quien venció a Tigre por 3 a 1 en los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo juega Racing - River por Copa Argentina?