La actriz Kartika Malavasi interpreta a Terry en la nueva serie de Netflix.

Cerrando el mes de septiembre de 2025, la plataforma de Netflix introdujo a su catálogo una serie que está dando que hablar en todo el mundo. Se trata de Riv4les, una producción italiana que promete llegar a lo más alto del ranking y está arrasando entre todas las series y películas.

Riv4les llegó a Netflix para romper todos los esquemas, a partir de una historia de drama y comedia qué transcurre mayormente dentro de una escuela en Pisa, Italia.

La serie adolescente tiene un reparto variopinto, liderado por la actriz italiana Kartika Malavasi, quien interpreta a Terry, una nueva estudiante que irrumpe con sus nuevas ideas entre los chicos más populares del colegio, provocando rupturas de status y polémicas divisiones entre ellos.

El nuevo estreno de Netflix está creado y dirigido por Simona Ercolani, tiene un total de 14 capítulos y llegó a la plataforma el 29 de septiembre.

Si bien la crítica fue cauta y le dedicó reseñas mixtas en sus calificaciones, los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de verla, coincidieron en que se trata de una serie que se puede recomendar a ojos cerrados.

netflix-serie-riv4les
La serie de Netflix era una de las más esperadas por los usuarios.

Netflix: de qué trata la serie Riv4les

La nueva serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Terry (Kartika Malavasi), una chica que llega a estudiar a un instituto en Pisa, en la región italiana de la Toscana. La nueva estudiante se entromete entre los chicos más populares del establecimiento y hace tambalear sus pruebas de amistades, rompiendo sus dinámicas de poder. Las rivalidades y jerarquías provocarán enfrentamientos impensados entre los jóvenes.

netflix-riv4les-serie
La nueva serie de Netflix transcurre dentro de un colegio de Pisa, Italia, lleno de alumnos que luchan por la presión social de ser bien vistos por sus compañeros.

Reparto de Riv4les, serie de Netflix

  • Samuele Carrino
  • Edoardo Miulli
  • Kartika Malavasi
  • Lorenzo Ciamei
  • Melissa Di Pasca
  • Eugenia Cableri
  • Joseph Figueroa
  • Duccio Orlando
  • Yari Gugliucci

Tráiler de Riv4les, serie de Netflix

Embed - RIVALES Trailer SUBTITULADO / RIV4LRIES Trailer / RIV4LES Trailer [HD] Netflix=1 DE OCTUBRE

Dónde ver la película Riv4les, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Riv4les se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Riv4lries se puede ver en Netflix.
  • España: la película Riv4les se puede ver en Netflix.

