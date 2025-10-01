El nuevo estreno de Netflix está creado y dirigido por Simona Ercolani, tiene un total de 14 capítulos y llegó a la plataforma el 29 de septiembre.

Si bien la crítica fue cauta y le dedicó reseñas mixtas en sus calificaciones, los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de verla, coincidieron en que se trata de una serie que se puede recomendar a ojos cerrados.

netflix-serie-riv4les La serie de Netflix era una de las más esperadas por los usuarios.

Netflix: de qué trata la serie Riv4les

La nueva serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Terry (Kartika Malavasi), una chica que llega a estudiar a un instituto en Pisa, en la región italiana de la Toscana. La nueva estudiante se entromete entre los chicos más populares del establecimiento y hace tambalear sus pruebas de amistades, rompiendo sus dinámicas de poder. Las rivalidades y jerarquías provocarán enfrentamientos impensados entre los jóvenes.

netflix-riv4les-serie La nueva serie de Netflix transcurre dentro de un colegio de Pisa, Italia, lleno de alumnos que luchan por la presión social de ser bien vistos por sus compañeros.

Reparto de Riv4les, serie de Netflix

Samuele Carrino

Edoardo Miulli

Kartika Malavasi

Lorenzo Ciamei

Melissa Di Pasca

Eugenia Cableri

Joseph Figueroa

Duccio Orlando

Yari Gugliucci

Tráiler de Riv4les, serie de Netflix

