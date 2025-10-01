Hockey sobre patines: Andes Talleres perdió con Barcelona en el debut del Mundial de clubes

Ni el descuento de Silvestri antes de que termine el primer tiempo movió la estantería. En el complemento, Barcelona sentenció la historia con los gritos de Alabart, Cervera y dos tantos de Grau terminaron de sentenciar la historia. El Blaugrana ganó y ahora el Matador irá por otra dura prueba este miércoles conta Sporting de Lisboa de Portugal.

El formato del Mundial de clubes

Andes Talleres integra el grupo A junto al elenco español, Sporting de Lisboa y Olimpia de San Juan. En la otra zona están Barcelós (campeón de Europa), San Jorge de Chile (campeón Panamericano), Centro Valenciano de San Juan y Melbourne de Australia. Juegan todos contra todos y los dos mejores de cada zona se meten en las semifinales.

Casa de Italia, único mendocino en Superliga masculina

Quedaron definidas las fases de grupos finales de la segunda ronda de la Superliga. Casa de Italia es el único representante local e integrará el grupo B junto a UVT, Centro Valenciano y Richet y Zapata, todos de San Juan. En el femenino, en tanto, jugará Impsa, también como el único equipo mendocino que sigue en carrera.