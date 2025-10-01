Facundo Lencioni palpitó el encuentro decisivo ante Defensores de Belgrano y dejó su deseo de "llevar a Gimnasia a lo más alto"

El pálpito de Facundo Lencioni para Gimnasia y Esgrima en la recta final de la Primera Nacional

Desde las 15.30 del domingo, Gimnasia y Esgrima tendrá la compleja parada de buscar su boleto a la final, donde ya espera Deportivo Madryn, en la batalla por el primer ascenso. "Hay muchas emociones. Ansiedad y ganas de que llegue el domingo. Además hay un factor muy importante y es que dependemos de nosotros mismos entonces no tenemos que mirar ningún otro partido. Tenemos que enfocarnos solamente en hacer nuestro trabajo y eso nos da un plus y una concentración extra. Esperamos hacer un buen partido y festejar con toda nuestra gente", sentenció Facundo Lencioni mano a mano con el Canal 7.

La meta fue trazada a principios de año y el plantel ha cumplido con creces el objetivo de terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones. "A principio de año nos propusimos como grupo el objetivo de llegar hasta la última fecha con chances. Tal vez no nos imaginábamos hacer un torneo tan bueno, con tanta regularidad, manteniéndonos casi todo el tiempo entre los primeros y segundos puestos. Es muy meritorio. Sabemos que quedan partidos pero estamos disfrutando de este presente tanto grupal como individual", señaló el enganche de Gimnasia y Esgrima quien, además, se mostró muy contento de vestir la casaca blanquinegra. "Estoy muy a gusto acá en Gimnasia. Desde que llegué, me han hecho sentir muy importante y eso hace que todo fluya y que este presente sea una consecuencia de lo que fue todo el año".

Embed - La FIGURA de Gimnasia con gran presente: Facundo Lencioni

Por segundo año consecutivo, Gimnasia y Esgrima anima el torneo y eso marca la gran campaña que está haciendo el Lobo y que, Facundo Lencioni, espera poder coronar. "Gimnasia peleó el año pasado y eso hace que las expectativas estén muy altas porque otra vez está cerca de jugar una final y eso no es fácil. Queremos llevar a Gimnasia a lo más alto y que esté en el fútbol de Primera División de Argentina".

Al hincha del mensana, Facundo Lencioni le destinó un mensaje también por ser el sostén durante todo el año. "Solo palabras de agradecimiento. Han estado todo el año, nos han acompañado siempre que jugamos de local. También cuando jugábamos de visitante sabíamos que nos acompañaba un montón de gente. Así que les pedimos que nos den un último empujón el domingo de local, que nos acompañen porque estamos muy ilusionados igual que ellos. Tienen un grupo de jugadores que tiene el mismo objetivo que ellos y que va a dar todo por lograrlo".