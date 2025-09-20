La palabra de Facundo Lencioni tras el triunfo de Gimnasia

Tras el partido, y de los festejos que suponen recuperar la cima de la tabla a dos fechas del final, el delantero de Gimnasia y Esgrima fue uno de los más buscados.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Lencioni manifestó: "Fue una tarde redonda por todo lo lo que significó esta victoria y por cómo se nos dieron los resultados. Ahora a pensar en Chacarita y a disfrutar".

Al ser consultado sobre la gran asistencia de Romano, no escatimó en elogios: "Se tomó el tiempo perfecto, me la dejó chanchita ahí para para que la pueda agarrar de volea. La verdad que que estoy contento por el gol".

"A esta altura del campeonato lo único que importa es ganar. Obviamente que jugando de esta manera vamos a tener mucha más posibilidades de ganar porque jugamos bien, jugamos en campo rival y creamos muchas situaciones de gol. Estamos tranquilos y ahora vamos a disfrutar", sumó a la hora de analizar la performance de Gimnasia en el verde césped.

Embed - La alegría de Facundo Lencioni por su gol y el buen momento de Gimnasia y Esgrima

El Lobo depende de sí mismo y eso, sin dudas, es una gran tranquilidad para Lencioni: "Quedan dos partidos muy importantes todavía, seguimos dependiendo de nosotros, como hasta esta fecha".

Por último, le dedicó una palabra a los hinchas de Gimnasia: "Agradecerles. Agradecerles por el apoyo de todo el año y decirles que estén tranquilos, que tienen un equipo que quiere pelear el campeonato y que quiere jugar la final".