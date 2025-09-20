El delantero convirtió el segundo en la victoria del Mensana.

El delantero convirtió el segundo en la victoria del Mensana.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Gimnasia y Esgrima hizo los deberes y, a dos fechas para el final de la fase regular de la Primera Nacional, mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B. Este sábado, en el Víctor Legrotaglie, se despachó con un contundente 2-0 ante San Telmo.

El encargado de poner cifras definitivas en el marcador, con una verdadera obra de arte, fue Facundo Lencioni. El delantero tiró una pared con Nicolás Romano y, con la zurda, definió de primera para desatar la locura del público Mensana.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima gan&oacute; y es lider de su zona a dos fechas del final.

Gimnasia y Esgrima ganó y es lider de su zona a dos fechas del final.

La palabra de Facundo Lencioni tras el triunfo de Gimnasia

Tras el partido, y de los festejos que suponen recuperar la cima de la tabla a dos fechas del final, el delantero de Gimnasia y Esgrima fue uno de los más buscados.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Lencioni manifestó: "Fue una tarde redonda por todo lo lo que significó esta victoria y por cómo se nos dieron los resultados. Ahora a pensar en Chacarita y a disfrutar".

Al ser consultado sobre la gran asistencia de Romano, no escatimó en elogios: "Se tomó el tiempo perfecto, me la dejó chanchita ahí para para que la pueda agarrar de volea. La verdad que que estoy contento por el gol".

"A esta altura del campeonato lo único que importa es ganar. Obviamente que jugando de esta manera vamos a tener mucha más posibilidades de ganar porque jugamos bien, jugamos en campo rival y creamos muchas situaciones de gol. Estamos tranquilos y ahora vamos a disfrutar", sumó a la hora de analizar la performance de Gimnasia en el verde césped.

Embed - La alegría de Facundo Lencioni por su gol y el buen momento de Gimnasia y Esgrima

El Lobo depende de sí mismo y eso, sin dudas, es una gran tranquilidad para Lencioni: "Quedan dos partidos muy importantes todavía, seguimos dependiendo de nosotros, como hasta esta fecha".

Por último, le dedicó una palabra a los hinchas de Gimnasia: "Agradecerles. Agradecerles por el apoyo de todo el año y decirles que estén tranquilos, que tienen un equipo que quiere pelear el campeonato y que quiere jugar la final".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas