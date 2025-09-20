Inicio Ovación Tenis Francisco Cerúndolo
Francisco Cerúndolo puso arriba al Resto del Mundo ante Europa en la Laver Cup

Francisco Cerúndolo le ganó al danés Holger Rune y puso arriba al Resto del Mundo frente a Europa en la Laver Cup 2025.

Por UNO
Cerúndolo está invicto en su historial en la Laver Cup.

Francisco Cerúndolo le ganó al danés Holger Rune y puso arriba al Resto del Mundo frente a Europa en la Laver Cup 2025 que se está jugando en San Francisco, Estados Unidos.

El argentino se impuso por 6-3 y 7-6 (5) para poner la serie 5 a 3 a favor del equipo rojo capitaneado por Andre Agassi cuando aún faltan dos partido más este sábado y otros cuatro en la jornada del domingo.

Francisco Cerúndolo jugó en gran nivel para el Resto del Mundo en la Laver Cup.

Cerúndolo, invicto en tres participaciones en la Laver Cup, jugó en gran nivel y le dio la tercera victoria al Team World que perdía 3 a 1 al finalizar el primer día y llega 5 a 3 arriba a la sesión nocturna de este sábado que se iniciará a las 23 hora argentina (televisa ESPN y Disney Plus).

En el primer partido de este sábado, el australiano Alex De Minaur igualó la serie 3 a 3 al imponerse por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev.

La Laver Cup 2025

Viernes 19/9

  • Casper Ruud a Reilly Opelka 6-4 y 7-6 (4)
  • Jakub Mensik a Alex Michelsen 6-1, 6-7 (3) y 10-8
  • Joao Fonseca a Flavio Cobolli 6-4 y 6-3
  • Alcaraz - Mensik a Fritz - Michelsen 7-6 (7) y 6-4

Sábado 20/9

  • Alex De Minaur a Alexander Zverev 6-1 y 6-4
  • Francisco Cerúndolo a Holger Rune 6-3 y 7-6 (5)

A las 23

  • Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz
  • Ruud - Rune vs. De Minaur - Michelsen

Domingo 21/9

  • Dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).

Los 4 encuentros del viernes otorgaron un punto al ganador, los 4 del sábado sumn dos puntos cada uno y los 4 del domingo valen 3 puntos.

