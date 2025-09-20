Francisco Cerúndolo puso arriba al Resto del Mundo ante Europa en la Laver Cup

Cerúndolo, invicto en tres participaciones en la Laver Cup, jugó en gran nivel y le dio la tercera victoria al Team World que perdía 3 a 1 al finalizar el primer día y llega 5 a 3 arriba a la sesión nocturna de este sábado que se iniciará a las 23 hora argentina (televisa ESPN y Disney Plus).

En el primer partido de este sábado, el australiano Alex De Minaur igualó la serie 3 a 3 al imponerse por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev.

Embed - Holger Rune v Francisco Cerundolo Highlights | Laver Cup 2025 Match 6

La Laver Cup 2025

Viernes 19/9

Casper Ruud a Reilly Opelka 6-4 y 7-6 (4)

Jakub Mensik a Alex Michelsen 6-1, 6-7 (3) y 10-8

Joao Fonseca a Flavio Cobolli 6-4 y 6-3

Alcaraz - Mensik a Fritz - Michelsen 7-6 (7) y 6-4

Sábado 20/9

Alex De Minaur a Alexander Zverev 6-1 y 6-4

Francisco Cerúndolo a Holger Rune 6-3 y 7-6 (5)

A las 23

Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz

Ruud - Rune vs. De Minaur - Michelsen

Domingo 21/9

Dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).

Los 4 encuentros del viernes otorgaron un punto al ganador, los 4 del sábado sumn dos puntos cada uno y los 4 del domingo valen 3 puntos.